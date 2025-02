Le prove moto delle novità 2025 (parte uno)

Altre novità moto 2025 in prova nel mese di febbraio: ecco qual è la prima a passare sotto le mani della redazione

Il mese di febbraio si apre con la prova di un'altra novità 2025, la Panigale V2. C'è chi l'ha già provata – mi riferisco a Marc Marquez – ma i prossimi ad averla in pasto saremo noi giornalisti.

Ducati Panigale V2 2025

Nuova Ducati Panigale V2: motore con potenza di 120 CV e coppia di 93,3 Nm

La nuova generazione della Panigale V2 – come la Multi V2, qui la prova – segna un passaggio deciso. Addio al Desmo e a un po' di kg, sì al motore V2 a 90°. La nuova V2 fuori prende ispirazione dalla nuova V4, mentre il motore con fasatura variabile della distribuzione da 890 cc si attesta a 120 CV e 93,3 Nm. Sulla V2 S le ''solite'' sospensioni Ohlins, mentre l'elettronica è quella Ducati, super ricca: ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control e nuovo Ducati Quick Shift 2.0, tanto per citarne alcuni. Danilo proverà la Panigale V2 S 2025 in pista e ve la racconterà a metà febbraio ma, se nell'attesa voleste fare un ripasso, trovate tutto qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 04/02/2025