EICMA Riding Fest: le prenotazioni gratuite sono aperte!

EICMA Riding Fest è l'evento che porterà oltre 250 moto a Misano per i test ride, spettacoli e non solo: come prenotarsi gratuitamente

EICMA celebra il suo 110° anniversario con EICMA Riding Fest, un grande evento che per la prima volta darà la possibilità non solo di vedere e toccare, ma anche di provare le moto. Le prenotazioni online sono aperte: scopriamo il programma dell'evento e come partecipare.

DOVE E QUANDO L'appuntamento è per il fine settimana del 27 e 28 aprile presso il Marco Simoncelli World Circuiti di Misano Adriatico. Partecipare è semplicissimo: è sufficiente infatti accedere al ticket shop sul sito ufficiale di EICMA – cliccate qui – e registrarsi gratuitamente. Con questo ingresso si potrà entrare nel paddock del Circuito dove ci saranno oltre 250 moto in prova, spettacoli, intrattenimento, gaming, attività riservate ai giovani e anche ai bambini. Il biglietto, gratuito, consentirà solo di accedere all’area paddock e all’evento: ogni appassionato potrà richiedere e attivare le varie experience di guida direttamente ai desk delle Case costruttrici e nelle varie aree tematiche (fino a esaurimento della disponibilità dei veicoli).

EICMA Riding Fest: oltre 250 in moto nei test ride

VEDI ANCHE

PROGRAMMA L’Esposizione internazionale delle due ruote chiama a raccolta il grande pubblico nel cuore della Motor Valley con lo slogan ''Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle''. Un evento senza precedenti che prevede demo ride gratuiti su asfalto, test off road su uno specifico fettucciato aperto sia alle enduro specialistiche che alle bicilindriche e turni di prova in pista con supersportive e hypernaked (unica experience a pagamento). I più giovani, invece, potranno contare su iniziative loro dedicate: da una parte la prova dei 125 e dall'altra, per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, un'attività ad hoc ad opera di FMI, la Federazione Motociclistica Italiana.

LE CASE PRESENTI All'EICMA Riding Fest ci saranno Aprilia, Betamotor, Benelli, BMW, CF MOTO, Ducati, E-Boost Fantic, Honda, Kawasaki, Kove, Moto Guzzi, Moto Morini, Mondial, MV Agusta, Next, QJ Motor, Royal Enfield, SWM, Suzuki, Triumph, TM Moto, T-Moto, Voge, Yamaha e Zero Motorcycles. E voi, cosa aspettate?

Pubblicato da Michele Perrino, 10/04/2024