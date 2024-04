Honda Test Tour 2024: partono i test ride di due ore in sella alle Africa Twin. Ecco dove

Con Honda Test Tour 2024 puoi effettuare un test ride di due ore in sella alle Africa Twin, su strade asfaltate e sterrate, in Toscana

Honda Test-Tour è il format che la Casa di Tokio ha ideato per consentire di approfondire le doti di guida delle nuove Honda Africa Twin. Percorsi esclusivi, gruppi ristretti e test ride di 2 ore. L'appuntamento è per il 12, 13 e 14 aprile in Toscana: scopriamo modalità di partecipazione e costi.

IL TEST A disposizione degli appassionati ci saranno entrambe le versioni della maxi enduro, sia quella con ruota da 21'', l'Africa Twin ES, che quella col 19'', la Adventure Sports. I turni di prova dureranno circa 1h 45’ e si svolgeranno su percorsi differenziati per i due modelli: per il Test-Tour dell’Africa Twin ES è previsto, oltre all'asfalto, anche un tratto sterrato, mentre per la Adventure Sports tante curve su asfalto più un tratto di superstrada. Due turni al mattino (9:00/11:00 e 11:00/13:00) e due turni al pomeriggio (14:00/16:00 e 16:00/18.00). Ogni gruppo sarà guidato da un apripista e chiuso da una staffetta.

DOVE L'appuntamento con l'Honda Test Tour 2024 è in Toscana, presso l'hotel-borgo “Il Pietreto” a Colle di Val d’Elsa, Siena, dal 12 al 14 aprile. La prenotazione è obbligatoria, cliccando qui. Lo staff della Honda True Adventure Offroad Academy si occuperà dell’accoglienza, della verifica delle prenotazioni, della registrazione alle sessioni di prova e del briefing tecnico prima e dopo il Test-Tour. La scelta della location strategica de Il Pietreto permetterà a chi necessitasse di pernottare e/o consumare pasti di farlo in autonomia. La quota di partecipazione è di 30 euro a sessione e comprende l’utilizzo della moto, la benzina, un piccolo buffet prima e dopo il Test-Tour e un welcome pack per ogni partecipante, comprensivo anche di una T-shirt Honda.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/04/2024