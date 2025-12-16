SWM Bumblebee Concept. Ovvero, una delle moto più strane viste a EICMA

SWM Bumblebee Concept - Magari non tra le più attese, ma senza dubbio tra le proposte più inaspettate viste all'ultima edizione di EICMA c'è la Bumblebee di SWM. Presentata come concept, questa bicilindrica di aspetto futuristico trova ispirazione nell franchise televisivo e cinematografico Transformers, nel quale Bumblebee è un'auto giallo brillante capace di trasformarsi in robot umanoide.

Nascosta da questo look unico c'è una SWM che conosciamo, la Stormbreaker V 1200. Questo significa che il concept è spinto da un bicilindrico a V di 45° di 1.200 cc, capace di 61 CV e 91 Nm - non esattamente ciò che serve per fuggire da un feroce nemico spaziale, insomma.

SWM Bumblebee Concept, nasce sulla base della Stormbreaker V 1200

All’avantreno troviamo una forcella con robusti steli di 49 mm, mentre dietro ci sono doppi ammortizzatori. L’impianto frenante prevede due dischi di 280 mm con pinze a quattro pistoncini. La Stormbreaker di serie ferma la bilancia su un peso di 260 kg; lecito aspettarsi per la Bumblebee Concept qualcosa di più, con tutti i suoi elementi neo-retrò e steampunk.

SWM Bumblebee Concept, il ''display''

Dal punto di vista tecnologico, non è chiaro cosa la moto abbia davvero e cosa sia invece semplice “gioielleria” da concept. Si intravede una sorta di strumentazione, anche se sembra più cromata che TFT. In ogni caso, anche se le possibilità di vedere una di queste moto su strada sono ridotte, circola sul web la voce secondo la quale l’azienda stia lasciando uno spiraglio aperto alla produzione...

SWM Bumblebee Concept, il faro anteriore

Pubblicato da Fabio Meloni, 16/12/2025