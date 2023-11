EICMA 2023: la migliore edizione di sempre? Che successo per Ducati!

L'edizione 2023 di EICMA si è conclusa alla grande: mai così tanti marchi in Fiera e record di presenze del pubblico, con Ducati che ha a sua volta ha raccolto nuovi successi. Tutto perfetto? Non proprio. Ecco la mia analisi sull'edizione numero 80 di EICMA.

QUALCHE NUMERO Il primo record di questa edizione è legato al numero di marchi presenti, 2.036, con oltre il 30% delle aziende alla loro prima apparizione in Fiera. Ma il primato più eclatante è quello relativo alle presenze: 563.848 utenti, il 19% in più dello scorso anno, un risultato che fa dell’edizione 2023 la migliore nella storia di EICMA. Ricca anche la presenza dei media intenti a coprire l'evento: oltre 7.000 persone provenienti da 62 Paesi, presenti a partire da quello che doveva essere ''l'esclusivo'' press day del martedì: una giornata nella quale, a dire il vero, si è vista fin troppa gente che col settore sembrava davvero avere poco a che fare...

LA PIÙ BELLA DEL SALONE Ducati, invece, mette il dodicesimo sigillo sul concorso che elegge la moto più bella del Salone: a vincere col 35% dei voti è stata la nuova Hypermotard 698 Mono RVE (trovate qui il nostro video live). Ma per la Casa di Borgo Panigale EICMA 2023 è stata l'occasione per mostrare al pubblico le tante novità 2024 delle Ducati World Première, una su tutte la nuovissima Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916, presentata proprio in diretta al Salone il 7 novembre. È bastata un'EICMA – anzi meno, solo 3 giorni – perché tutti i 500 esemplari numerati della superbike fossero venduti, nonostante i 44.000 euro necessari per portarsela a casa...

