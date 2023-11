EICMA 2023: le migliori 5 sportive 2024 dal Salone! Il video

Dopo la Top 5 maxi enduro e crossover e quella con le migliori 5 naked viste a EICMA 2023, ora è tempo di sportive. Tra le moto carenate tante novità 2024: abbiamo selezionato le migliori per voi, eccole nel video!

SPORTIVE 2024 Una piccola, Aprilia RS457, per far sognare i giovani che pensano alle RS(V4) grandi, ma anche Honda che riporta in vita la CBR600RR, Moto Morini che sbalordisce con una gran bella Corsaro Sport 750, Suzuki che tira fuori dalla GSX-8S la sportiva 8R e Ducati – che la sa lunga in fatto di sportive – con l'ennesima Panigale, la V4 SP2 30° Anniversario 916. Amanti di curve e cordoli, il 2024 sembra promettere un gran bene!

Pubblicato da Michele Perrino, 12/11/2023