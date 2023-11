EICMA 2023: la Top 5 crossover e maxi enduro 2024? Eccola qua! Il video

Il segmento più frizzante di tutti, quello delle maxi enduro e delle crossover, è più vivo che mai e, a EICMA 2023, sono arrivate tante novità interessanti. Scopriamo qual è la nostra Top 5 nel video dal Salone.

TOP 5 MAXI ENDURO/CROSSOVER Kove 800X, Moto Guzzi Stelvio, Moto Morini X-Cape 1200, MV Agusta LXP Orioli e Suzuki GSX-S1000 GX, questa la nostra selezione – in rigoroso ordine alfabetico – delle 5 maggiori novità viste a EICMA 2023 nel segmento maxi enduro/crossover. La cinese Kove, con tanta qualità e un prezzo super, Moto Guzzi che segna il ritorno di un nome altisonante come Stelvio, MV con la sua ''ex 9.5'' ora LXP, Moto Morini che anabolizza X-Cape e la fa diventare ''grande'', ma anche Suzuki e la sua GX, con un desing deciso e ruote da 17'', pronta per aggredire a modo tutto suo (e diverso dalle altre) l'asfalto: ecco la nostra Top 5 maxi enduro e crossover dal Salone.