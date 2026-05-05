EICMA Riding X Fest: ecco il nuovo evento dedicato alle moto off-road specialistiche

I partecipanti potranno provare i modelli più recenti di moto off-road ed enduro e vivere un’esperienza unica tra pista e spettacoli

EICMA ha deciso di fare una sorpresa a tutti gli appassionati di moto off-road specialistiche. Infatti, ha annunciato l’EICMA Riding X Fest, il nuovo appuntamento interamente dedicato a questo mondo che si terrà tra il 19 e il 20 settembre al Max Land Mx Raceway Park a Chignolo Po. Il nuovo appuntamento nasce per offrire ai partecipanti una vera esperienza immersiva: non solo vedere, ma provare direttamente le moto in un contesto progettato su misura per il cross e l’enduro.

EICMA Riding X Fest

Il nuovo format

Il settore dell'off-road oggi è tra i più dinamici del mercato e pure in costante evoluzione. Per tale motivo, nasce questo nuovo appuntamento che diventa complementare alla EICMA Riding Fest che si è svolta lo scorso weekend a Misano. L'idea è quindi quella di andare a completare l’evento di Misano, valorizzando in modo specifico l’enduro specialistico e il mondo cross, avvicinando nuovi appassionati, con particolare attenzione ai più giovani, sempre più interessati a esperienze dirette.

Cosa si dovranno aspettare tutti coloro che parteciperano all'appuntamento dell'EICMA Riding X Fest? Il format prevede un evento altamente esperienziale, dove i partecipanti potranno mettere alla prova i modelli più recenti su tracciati dedicati, incontrare marchi e professionisti del settore, piloti e leggende del motorsport, imparare, lasciarsi coinvolgere da spettacoli e momenti formativi. La scelta di Chignolo Po come location non è stata fatta a caso in quanto con le sue caratteristiche tecniche e logistiche, garantisce un ambiente ideale per ospitare attività dinamiche, prove su pista e momenti di aggregazione. L'appuntamento da fissare in calendario è quindi per il 19 e il 20 settembre 2026.

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