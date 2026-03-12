Nolan X–904 Ultra Carbon, le caratteristiche del nuovo casco sport touring Made in Italy

X–904 Ultra Carbon è il nuovo casco di Nolan dedicato allo sport touring, per chi ama vivere la propria moto a 360 gradi, offrendo comfort e un altissimo livello di protezione. Prodotto Made in Italy che al suo interno propone tutta la tecnologia sviluppata da Nolan, offrendo un'elevata resistenza agli impatti ad un peso contenuto.

Massima protezione e comfort

Il nuovo casco dispone della calotta Ultra Carbon che si caratterizza per combinare elevata resistenza agli impatti e un peso contenuto. Per il massimo comfort di guida, soprattutto nei lunghi viaggi, il profilo aerodinamico ed il volume compatto riducono l’affaticamento. Inoltre, troviamo prese d’aria regolabili, posizionate nella parte superiore e nella mentoniera che permettono di convogliare il flusso dell'aria verso l’estrattore posteriore. In questo modo è possibile garantire una ventilazione costante e temperature ottimali all’interno del casco.

Nolan X–904 Ultra Carbon

Il nuovo casco Nolan X–904 Ultra Carbon adotta poi una visiera antigraffio che offre un ampio campo visivo. Presente il sistema Vision Protection System (VPS), regolabile che permette di garantire una protezione dai raggi UV fino a 400 nm. Si può comunque disattivare rapidamente grazie alla funzione ''Quick-Recall''. All'interno del casco troviamo una struttura realizzata in EPS con una densità differenziata che va bene ogni taglia. Struttura che è stata sviluppata per ottimizzare l'assorbimento dell’energia in caso di impatto. Nolan X–904 Ultra Carbon è omologato ECE 22–06.

E per la massima visibilità...

Il casco di Nolan adotta su alcune versioni dedicate il sistema chiamato I–ESS (Integrated Emergency Stop Signal), completamente preinstallato e perfettamente integrato nella struttura. In queste versioni, sul casco troviamo profili LED bianchi posizionati nelle prese d’aria superiori e inferiori che servono per aumentare la visibilità frontale in condizioni di scarsa luminosità. C'è poi il LED di colore rosso nell’estrattore posteriore che segnala la frenata.

Il casco integra un accelerometro che rileva istantaneamente la decelerazione, attivando autonomamente il segnale luminoso, senza necessità di intervento da parte del pilota e soprattutto senza cavi o connessioni con la propria moto. C'è ovviamente una batteria che comunque offre una durata elevata, mentre un sistema intelligente di gestione energetica attiva automaticamente la modalità sleep quando il casco rimane fermo per risparmiare energia.

E per gli sportivi...

Su alcune versioni del caso Nolan X–904 Ultra Carbon c'è la tecnologia Quin. In pratica, troviamo un piccolo pod integrato che permette di registrare le prestazioni di guida. Il tutto è possibile grazie ad alcuni sensori di movimento che monitorano accelerazione, forze frenanti e dinamica di guida. Una volta finito il giro in moto, il pilota può analizzare i dati raccolti come tracciato, velocità massima e media, distanza percorsa e comportamento in frenata. Il sistema inoltre fornisce informazioni utili sullo stile di guida e sulla costanza delle prestazioni.

Importante, in caso di impatto, alcuni algoritmi analizzano il crash. Negli incidenti più gravi, il sistema può essere configurato per inviare automaticamente notifiche ai contatti di emergenza, corredate di posizione GPS e informazioni rilevanti per un rapido soccorso.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/03/2026