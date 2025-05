Nolan X-804 RS U.C. 40° Anniversario Circuito di Jerez: un casco unico al mondo

Nolan X-804 RS diventa il casco celebrativo del 40°anniversario Circuito di Jerez, il tracciato intitolato dal 2018 alla memoria di Ángel Nieto. Un casco unico, portato in pista da un pilota da sempre legato a Nolan, Carlos Checa.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon 40° anniversario Circuito di Jerez

Proprio Checa, che ha avuto recentemente il suo casco celebrativo del Mondiale SBK vinto nel 2011, ha avuto il privilegio di poter indossare l'X-804 RS 40° Anniversario Circuito di Jerez sul tracciato spagnolo in occasione della gara MotoGP dello scorso aprile. Il casco, utilizzato in un giro d'onore dal Campione SBK dopo la cerimonia ufficiale di consegna alla presenza di Enrico Pellegrino, CEO di Nolangroup, Cayetano Gomez, CEO Circuito di Jerez e Maria José García-Pelayo, Sindaco di Jerez, è stato esposto in modo permanente nel Museo del Circuito di Jerez. Per conoscere tutti i segreti dell'X-804 RS Ultra Carbon potete cliccare qui, se invece volete mettervi in testa questo Nolan, niente da fare: ne esiste uno e quello rimarrà a Jerez de la Frontera, ma potete ripiegare sul suo quasi gemello, quello dedicato a Checa, in vendita al prezzo di 949,99 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/05/2025