Nolan: i piloti della stagione 2025, i campionati nei quali correranno e il casco

Da oltre 50 anni, Nolan continua a produrre i suoi caschi con un processo interamente Made in Italy, mantenendo la sua filiera produttiva e distributiva a Brembate di Sopra. A fine 2024, il marchio ha annunciato una nuova strategia di posizionamento, introducendo una collezione dal design ricercato e distintivo, che unisce eleganza, innovazione e maestria artigianale.

Un nuovo storytelling per il motorsport

Il percorso di trasformazione di Nolan non riguarda solo la nuova collezione di caschi, ma si estende anche al mondo delle competizioni. L'obiettivo è coinvolgere piloti e appassionati con una narrazione autentica e appassionante, andando oltre la pura performance in pista. Attraverso collaborazioni strategiche e attività mirate, Nolan trasmetterà l’essenza della velocità e della competizione.

I piloti ufficiali diventeranno veri e propri Brand Ambassador, raccontando i valori del marchio e consolidando la leadership in tecnologia, prestazioni, comfort e sicurezza. E per le competizioni Nolan metterà a disposizione dei piloti il casco top di gamma, X-804.

I piloti Nolan nei campionati 2025: WorldSBK, WorldSSP, Isle of Man TT e Northern Talent Cup

Nel 2025, Nolan sarà presente in quattro prestigiosi campionati internazionali, grazie ai suoi piloti ufficiali. Nel WorldSBK, Andrea Iannone affronterà la sua seconda stagione con il Team Pata Go Eleven, in sella alla Ducati Panigale V4R. Nel WorldSSP, tre giovani talenti si sfideranno nella competizione: Stefano Manzi (vicecampione mondiale) su Yamaha YZF R9 del Team Pata Yamaha Ten Kate Racing, Filippo Farioli, ex Moto3, su MV Agusta F3 800 RR del Reparto Corse MV Agusta, e Xavi Cardelús, ex Moto2, su Ducati Panigale V2 dell’Orelac Racing Verdnatura.

L'Isle of Man TT Races rappresenta un evento di pura adrenalina e tradizione. Nolan entra in questo storico contesto per trasmettere la propria filosofia ai veri appassionati di velocità. I piloti ufficiali per il 2025 saranno annunciati nelle prossime settimane. La Northern Talent Cup vede Nolan come Official Helmet della competizione fin dalla sua nascita nel 2020, supportando le giovani promesse del motociclismo.

Nolan Legend and Heroes e la partnership con Dorna

Oltre al sostegno dei piloti attuali, Nolan lancia il programma Legend and Heroes, per celebrare i grandi campioni che hanno segnato la storia del motociclismo. Tra questi, icone come Casey Stoner e Carlos Checa, storicamente legati al marchio. Il progetto prevede la creazione di Capsule Collections e Limited Editions, caratterizzate da design esclusivi, packaging personalizzati e esperienze immersive con i piloti.

Ogni casco sarà un pezzo unico, simbolo dell'eccellenza e della maestria artigianale italiana. Infine, la collaborazione tra Nolan e Dorna prosegue con nuovi progetti per celebrare la storia nei Campionati del Mondo, i successi dei piloti e l'evoluzione dei prodotti. Tra le iniziative di punta, spicca il casco SBK Limited Edition, una partnership consolidata che esprime l'identità racing di Nolan.

Nolan: ''2025 anno entusiasmante, saremo protagonisti in quattro campionati''

“Nolan è un marchio in evoluzione sotto tutti i punti di vista ed esprime una chiara visione del futuro sia dal punto di vista della comunicazione di prodotto che negli eventi o nelle azioni rivolte agli appassionati”dichiara Enrico Pellegrino, CEO e General Manager di Nolangroup.

“Parlando di racing, il 2025 rappresenta senza dubbio un anno entusiasmante che ci vedrà ancora una volta protagonisti in pista in quattro diversi Campionati, ma con una partecipazione che non si limiterà al risultato di gara, sempre e comunque importante, ma che si estenderà al massimo coinvolgimento dei piloti stessi e di tutti gli appassionati”.

