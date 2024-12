Nolan: quattro idee regalo per Natale, dall'integrale al jet

Tempo di regali di Natale e anche Nolan si veste di bianco. Quattro proposte spaziando nella gamma dei caschi italiani, per tutti i gusti (e tutte le tasche). Scopriamo i prodotti della Casa di Brembate di Sopra.

PER LA SPORTIVA Partiamo dal top di gamma, per il regalo più... importante. Si tratta di X-804 RS Ultra Carbon – tutto sul casco qui – nella variante Asso di Picche. L'804 lascia in parte a vista la fibra di carbonio alla quale si abbina il bianco della vernice lucida di questa variante. In questa configurazione X-804 RS Ultra Carbon è disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL a un prezzo consigliato al pubblico di 769,99 euro.

PER IL TOURING Per un regalo meno estremo ma comunque di altissimo livello ecco N120-1. Questo casco Nolan è particolarmente indicato per i viaggiatori: si tratta infatti di un casco flip-back, il primo della collezione Nolan. La rotazione della mentoniera è resa possibile grazie ad un unico meccanismo a perno che massimizza l’affidabilità ed è frutto di anni di esperienza nel settore dei caschi modulari. Nella variante Classico Nobile in colore perla risplende grazie a multipli strati di vernice che rendono la tonalità profonda e intensa, mentre i nuovi interni sono in colore grigio Kent. Nolan N120-1 Classico Nobile nella colorazione bianca è disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL ad un prezzo consigliato al pubblico di 409,99 euro.

URBAN Ci spostiamo dal mondo moto un po' più verso quello anche dello scooter e della città con il prossimo prodotto, l'N40-5. Questo jet Nolan in policarbonato Lexan è proposto nel Classico Nobile in Bianco Perla per un tocco di eleganza in più. Raffinato e luminoso, N40-5 di Nolan è disponibile dalla taglia 2XS alla 2XL, è compatibile con i sistemi di comunicazione integrata N-Com e proposto al prezzo consigliato al pubblico di 249,99 euro.

N21 VISOR - L'ultima proposta di Nolan è perfetta per l'utente cittadino. Il casco N21 Visor, infatti, rappresenta un vero statement di stile urbano. Visiera extra-lunga e ultra-larga per una prospettiva ampia e libera. La calotta di N21 Visor è in policarbonato Lexan e, tra le molteplici colorazioni della collezione 2025, spicca la versione bianca con finitura metallizzata. Nolan N21 Visor nella variante Classico Bianco è disponibile nelle taglie dalla 2XS alla XL a un prezzo consigliato al pubblico di 199,99 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Nolan, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/12/2024