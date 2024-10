Nolan ridefinisce lo stile dei motociclisti, ecco l'inedita gamma caschi 2025

Dal 1972 Nolan è sinonimo di protezione e sicurezza per i motociclisti con caschi sempre più all’avanguardia per tecnologia, comfort e usabilità. Oggi, la casa nata a Brembate di Sopra (BG) volta pagina e lo fa in modo concreto, rinnovando la sua gamma con una collezione semplificata rispetto al passato, ma oltremodo ricca di contenuti e innalzando sensibilmente la percezione di qualità, design e tecnologia. Embrace Tomorrow, abbraccia il domani, è lo slogan per la nuova avventura di Nolan, secondo cui seguire una strada già tracciata non è il modo giusto per emergere in un settore altamente competitivo; il focus è guidare il mercato. Una strategia ambiziosa, che punta forte proprio sulla qualità del prodotto piuttosto che sui numeri di vendite, quelli diventano una logica conseguenza. E oggi Nolan ha l’aspirazione di trasformare il casco in un oggetto del desiderio, che possa procurare un’emozione nell’indossarlo.

Nolan 2025: il modello di tipo adventure N70-2 X Classico NobileUNA GAMMA TUTTA NUOVA Da qui la ridefinizione della gamma di caschi, oggi suddivisa in quattro macro aree, che comprende modelli integrali, modulari, hybrid-jet e adventure. E nella cornice glamour della Milano più modaiola e di tendenza, il costruttore ha presentato la collezione 2025 con il messaggio che il casco deve andare al di là dell’essere un semplice oggetto. Un dispositivo di protezione, questo è certo, ma che ha il compito di rappresentare chi lo indossa. Da qui, il motto coniato per l’occasione da Enrico Pellegrino, CEO e General Manager Nolan Group, “Redifine Your Elegance”, poiché ognuno ha il suo personale concetto di eleganza. Allora, largo a palette di colori tutti nuovi, con sfumature create per ognuna delle quattro famiglie svelate alla stampa. Dalle più convenzionali, alle più stilose e audaci.

Nolan 2025: Enrico Pellegrino di Nolan Group (sx) e Mauro Baglietto di Borsalino (dx)FANTASIA E STILE AL POTERE E la collaborazione con Borsalino, storica manifattura italiana di cappelli creata nel 1857, ha recenemente dato vita alla limited edition di un demi-jet, l’N21 Visor Borsalino, con calotta bianca (Metal White) oppure nera (Flat Black). Colori classici ed eleganti, che non tramontano mai e offrono un’identità esclusiva a chi li indossa. Ma oltre alla raffinatezza di sfumature tanto iconiche, si affianca l’audacia di tonalità multicolor, anche fluo e con materiali come la fibra di carbonio a vista, per sottolineare l’elevata tecnologia costruttiva. Ma i modelli Nolan sono realizzati anche in policarbonato Lexan, materiale altrettanto efficace per protezione ed elevata resistenza agli impatti, ma che permette una maggiore accessibilità a livello di costo d’acquisto. Tutta la neonata famiglia di caschi Nolan sarà presentata al pubblico in occasione di EICMA 2024 all’interno del padiglione 14, stand E04. Qui, e nella nostra gallery, un assaggio delle novità di casa Nolan, alla kermersse milanese avrete la possibilità di toccare con mano tutti i modelli e, perché no, fare la vostra scelta. Appuntamento dal 7 novembre prossimo, quando la rassegna su due ruote, abbigliamento e acessori aprirà i battenti al pubblico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/10/2024