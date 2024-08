Ecco come Nolan ha omaggiato i 75 anni di MotoGP

Se siete appassionati di MotoGP da un po’ di anni, quello appena trascorso è stato un weekend di gara nostalgioco: per i 75 anni di storia della MotoGP, infatti, i piloti hanno corso la gara della domenica con livree storiche del passato – la mia preferita senz’altro la “Perla Nera” di Aprilia – ma i festeggiamenti si sono allargati anche nel paddock. Proprio in quest’area Nolan ha allestito un’ esposizione dei 10 caschi che hanno fatto la storia del marchio in MotoGP, mostrando anche il progresso tecnologico in questo campo. All’apice di questo percorso c’è l’ultimo X-804 RS U.C., che il costruttore italiano ha impreziosito con una grafica dedicata e realizzato in 3 pezzi speciali, con uno scopo nobile.



I caschi storici Nolan esposti nel paddock di Silverstone

LA STORIA DI NOLAN IN GP Decisamente suggestiva l’esposizione al MotoGP Vip Village dei caschi più rappresentativi del marchio dal 1996 al 2012. Sotto gli occhi del pubblico i caschi “sopravvissuti” a grandi incidenti, dai quali i piloti che li indossavano sono usciti senza conseguenze: N-92 del 1996 di Dani Pedrosa, N-92 del 1998 di Carlos Checa, X-901 del 2001 di Carlos Checa, X-902 del 2002 indossato da Toni Elias, N-93 del 2003 di Dani Pedrosa, N-94 di Chaz Davies del 2005, N-94 del 2006 di Casey Stoner, X-801 RR Golden Edition del 2007 di Jorge Lorenzo, X-802 Black Mamba di Jorge Lorenzo del 2011 e X-802 R del 2012 indossato da Casey Stoner.

VEDI ANCHE

IL PRESENTE E IL FUTURO Il presente e il futuro di Nolan si chiama X-804 RS Ultra Carbon, il casco top di gamma che vi abbiamo raccontato in ogni su fase produttiva in questo video, e che abbiamo indossato – e apprezzato – all’interno della nostra comparativa strada/pista con le sportive stradali. Proprio l’integrale in fibra di carbonio è stato protagonista delle celebrazioni del 75° anniversario della MotoGP. La casa di Brembate di Sopra ha realizzato un’esclusiva livrea celebrativa, caratterizzata dalla grafica orobianco-nero, con il numero 75 e gli anni 1949 e 2024, a differenza di quella dedicata alla best class acquistabile in tutti i punti vendita, questa sarà dedicata solamente a tre i pezzi unici, destinati ad iniziative altrettanto speciali, tra cui l’asta online il cui ricavato verrà destinato a Two Wheels for Life per la raccolta fondi in sostegno dei programmi di assistenza medica e salvavita nei paesi africani supportati dall’organizzazione, e l’esposizione al MotoGP Vip Village nei prossimi appuntamenti del calendario MotoGP 2024.

Il Nolan X-804 RS U.C. con grafica dedicata

LE DICHIARAZIONI Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Silverstone, Enrico Pellegrino, CEO e Direttore Generale di Nolangroup, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di celebrare insieme a Dorna e ai presenti, questo speciale Anniversario. Molti i valori condivisi, tra cui la passione, il costante sforzo e l’impegno nel raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, una lunga storia da raccontare e la rappresentazione dell’eccellenza nel mondo delle due ruote. Lo facciamo portando qui a Silverstone un frammento della nostra storia, esibendo 10 caschi che hanno scritto la storia delle corse e mettendo in mostra un assaggio di quello che sarà la nostra futura identità di Brand e di prodotto, attraverso un’esclusiva interpretazione grafica del 75° Anniversario MotoGPTM. Il casco non è esclusivamente un accessorio fondamentale per la sicurezza dei piloti e dei motociclisti, ma anche un modo per rappresentare e comunicare il proprio stile. Lo è sempre stato, e sempre lo sarà”. Alle sue dichiarazioni si sono affiancate quelle di Dan Rossomondo, CCO di Dorna Sports: ''Siamo orgogliosi di celebrare la storia della MotoGPcon i nostri partner e di poter condividere questa esposizione con i nostri media e ospiti questo fine settimana. È fantastico vedere l'evoluzione e l'innovazione di questi prodotti, che ci offrono una panoramica reale dei progressi dello sport in tante aree diverse. Per sua natura, questo sport è orientato al futuro, ma ogni passo avanti deve essere costruito su buone fondamenta. Questo è importante da celebrare di per sé. Ringraziamo Nolan per aver portato questi caschi a questa esposizione e per aver condiviso con noi una parte della loro storia, e speriamo che i nostri ospiti si divertano a vedere da vicino questi pezzi di storia.”

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/08/2024