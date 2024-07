Nolan N-Com, arriva la tecnologia Mesh. Come cambia l'interfono

Uno degli accessori più apprezzati da chi va in moto o scooter è senz’altro l’interfono Bluetooth: utile per interloquire con il passeggero o altri motociclisti, ma anche per ottenere indicazioni per la navigazione, effettuare chiamate o ascoltare la musica. Nolan è stata tra i primi a integrare l’interfono all’interno dei caschi, era il lontano 2006, e da allora ha sempre evoluto la sua tecnologia N-Com. L’ultima evoluzione è il sistema Mesh, che fa il suo debutto sugli intercom della Casa di Brembate di Sopra, scopriamo insieme come funziona.

LE SINERGIE CHE AIUTANO Dietro all’arrivo della tecnologia Mesh sui sistemi intercom di Nolan c’è la partnership con un colosso del settore come Sena. La nuova tecnologia verrà introdotta sui prodotti M951 R, compatibile con tutti i caschi in policarbonato e M951 X, compatibile con i caschi in fibra.

Nolan è stata pioniera per quanto riguarda l'integrazione dei dispositivi nel casco

COME FUNZIONA Rispetto alla tecnologia Bluetooth – che si basa sull’accoppiamento dei dispositivi – la Mesh è decisamente più efficace e versatile. Uno dei vantaggi di questa tecnologia è la “continua stabilità anche in caso di cambiamento di formazione e di distanza del gruppo di motociclisti: tutti sono connessi con tutti e, dunque, il passaggio di segnale è ottimizzato dal fatto che ogni utente funge da ponte radio o ripetitore”, parola dell’’Ing. Michele Amoruso, Sviluppatore e Project Manager N-Com di Nolangroup.

A OGNUNO LA SUA RETE La versatilità è senz’altro un ulteriore vantaggio, infatti l’intercom può funzionare con due differenti tipologie di rete. In modalità Open Mesh è possibile far comunicare un gruppo di utenti motociclisti potenzialmente illimitato con il solo tocco di un pulsante e senza dover effettuare procedure di affiliazione, ma solo sintonizzandosi sul medesimo canale. Per chi invece volesse conversare in un gruppo privato, la modalità Group Mesh consente di attivare la partecipazione fino a 24 utenti.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 21/07/2024