Nolan N30-4 T: caratteristiche e prezzi del nuovo demi-jet

Ideale per i torridi caldi estivi, Nolan N30-4 T è il nuovo casco jet che coniuga leggerezza – pesa circa un kg – e comfort elevato grazie al sistema di aerazione Extreme Ventilation System. Scopriamo tutte le caratteristiche del nuovo casco, le taglie, i colori, i prezzi.

Il nuovo Nolan N30-4 T

CARATTERISTICHE N30-4 T, il nuovo jet di Nolan, realizzato con calotta in Policarbonato Lexan, si annuncia estremamente funzionale per il caldo torrido che sempre più affligge il nostro Paese. È infatti parente dell'N30-4 VP, il jet più fresco che abbia mai provato (qui il nostro unboxing). Il nuovo sistema di ventilazione Extreme Ventilation System, sviluppato per il demi-jet firmato Nolan, grazie a 5 prese d'aria che si estendono su tutta la calotta, mantiene una fresca temperatura all'interno del casco. Dal canto loro gli interni ecosostenibili Clima Comfort di N30-4T, la cuffia con costruzione a rete e l’imbottitura sottogola evoluta, sembrano coniuguare al meglio vestibilità e sostenibilità. Completano il quadro dell'N30-4 T la visiera antigraffio in Light Blue o Dark Green, il sistema di chiusura Microlock, il Lock Ring che permette di agganciare il casco al veicolo in modo sicuro quando non indossato e la predisposizione per la cuffia (disponibile come optional), che consente di utilizzare il casco anche con pioggia battente o vento, evitando l’ingresso di acqua o pulviscolo nelle prese di areazione.

VEDI ANCHE

Nolan N30-4 T: la parte posteriore della calotta, super traforata

TAGLIE E PREZZI N30-4 T, omologato UN/ECE 22-06, è disponibile nelle taglie dalla 2XS alla 3XL, con 5 calotte interne e 2 calotte esterne, a un prezzo consigliato a partire da 199,99 euro per le versioni monocolore, fino ad arrivare ai 229,99 euro per quelle con grafiche.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/08/2024