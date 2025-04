Nolan presenta X-804 RS Ultra Carbon Lesmo: colorazioni e prezzi

Nolan X-804 RS Ultra Carbon si tinge di una nuova grafica, Lesmo. Scopriamo quali sono le caratteristiche, i colori e i prezzi della nuova versione del top di gamma della Casa di Brembate di Sopra.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon Lesmo Shades of Style

Nolan X-804 RS Ultra Carbon lo conosciamo già – qui lo speciale sul casco top di gamma – ma è nuova la grafica Lesmo, disponibile nelle varianti Shades of Style e Fury of Performance. La prima è caratterizzata dai colori antracite, nero e oro con visiera Metal Silver. Il Fury of Performance si veste di carbonio, rosso, nero, grigio e oro con visiera la Dark Smok. Completano la dotazione il D-Ring, la visiera ultrawide con trattamento antigraffio, la tripla ventilazione potenziata dal RAF, il Racing Air Flow, e le imbottiture interne in carbonio attivo – ora nella nuova colorazione sabbia – che accolgono anche gli occhiali grazie al sistema Eyewear Adaptive, mentre il deflettore paranaso fa da... dispositivo anti-appannamento. All'esterno l'aerodinamica potenziata dal RAS, Racetrack Aerodynamic Spoiler, sviluppato con studi CFD e test in galleria del vento, permette stabilità anche alle velocità più elevata. Per i piloti non mancano il Camel Bage e kit Tear Off ma anche il set di imbottiture aggiuntive per una calzata su misura.

X-804 RS Ultra Carbon Lesmo è disponibile in 4 calotte, nelle taglie dalla 2XS alla 3XL, con un prezzo di 829,99 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 15/04/2025