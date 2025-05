Nolan X-804 RS UC Checa 30th Anniversary Special Edition: il nuovo casco celebra Carlos Checa

Nolan X-804 RS Ultra Carbon diventa Checa 30th Anniversary Special Edition, una versione che celebra la lunga storia che lega il pilota spagnolo e la Casa di Brembate di Sopra. Il nuovo casco richiama quello usato nel 2011, anno nel quale Checa si laureò Campione del Mondo in SBK. Scopriamo le caratteristiche e il prezzo del nuovo X-804 RS Ultra Carbon Checa.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon: la special edition Carlos Checa

Il nuovo X-804 RS Ultra Carbon Checa si caratterizza per la livrea ispirata a quella del casco usato nel 2011 dallo stesso pilota spagnolo. Dal punto di vista tecnico restano valide le peculiarità dell'X-804 RS Ultra Carbon, a partire dalla calotta in fibra di carbonio (vi rimandiamo a questo articolo per conoscere tutto dell'X-804 RS UC).

Il Nolan X-804 RS Ultra Carbon Checa 30th Anniversary Special Edition è disponibile nelle taglia dalla XXS alla XXXL con un prezzo consigliato di 949,99 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Nolan, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 08/05/2025