Nolan: arriva il casco replica di Iannone, sia X-804 RS Ultra Carbon che N60-6. I prezzi

Nolan presenta X-804 RS Ultra Carbon e N60-6 replica Iannone: caratteristiche e prezzi dei caschi della gamma "Speeding"

Nolan presenta le versioni replica del casco di Andrea Iannone. Il casco del pilota SBK è ora disponibile in due varianti, X-804 RS Ultra Carbon e N60-6 Sport. Scopriamo caratteristiche e prezzi dei due caschi.

Nolan X-804 RS Ultra Carbon e N60-6 replica Iannone: caratteristiche e prezzi

L'X-804 RS Ultra Carbon è la punta di diamante dei caschi sportivi Nolan (vi abbiamo raccontato qui come nasce). Calotta ad alta percentuale di carbonio, sistema di chiusura con anello D-Rings, sistema NERS per la rimozione rapida del casco in caso di incidente, ma anche spoiler posteriore RAS e molto, molto altro. Un casco sportivo dall'animo racing, qui in versione replica di quello indossato da Andrea Iannone. Rosso, giallo, nero, i colori della fenice, che è richiamata non solo a livello cromatico, ma anche dalla scritta sulla parte posteriore della calotta: ''Like a Phoenix I Rise from the Ashes'' (''Come una Fenice Risorgo dalle Ceneri''). Dall'altra parte l'N60-6 – nella foto qui sopra – riprende anche lui forme e colori del casco di Andrea Iannone, ma con una dotazione che mixa sportività e ambito GT, come dimostra la presenza del visierino interno parasole o del sistema di chiusura Microlock. Look molto simili ma destinazioni differenti per i due caschi replica Iannone: X-804 RS Ultra Carbon è infatti proposto al prezzo di 899, 99 euro, mentre per l'N60-6 servono 349,99 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/09/2025