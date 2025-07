Nolan N70-2 X: il casco adventure che diventa... qualunque casco (anche integrale e jet)

Nolan N70-2 X è il classico casco adventure che ben si presta al touring sulle crossover e maxi enduro, ma anche all'offroad. Ma se vi dicessi che, in realtà, può destreggiarsi anche come un jet o un integrale classico? Già, perché N70-2 X è un casco polivalente, capace di destreggiarsi tra 8 differenti configurazioni. Scopriamo caratteristiche, colori e prezzi del casco Nolan.

Nolan N70-2 X: caratteristiche

Nolan N70-2 X: 8 caschi in uno

Tra le caratteristiche di N70-2 X, dicevamo, c'è questa capacità di essere eclettico. Sono 8 le possibili configurazioni: con o senza mentoniera, col frontino o con la visiera, insomma, un casco adventure che all'occorrenza diventa anche jet e integrale (vedi foto sopra). Tra le sue dotazioni figurano la visiera con predisposizione per il Pinlock, la visierina parasole VPS – Vision Protection System – regolabile e con pulsante di richiamo automatico, ma anche le prese d'aria con tecnologia AirBooster che, insieme alla fodera interna Top Clima Comfort, consentono un'ottima aerazione. A completare la dotazione ci pensano paranuca, sottogola e cinturino con chiusura Microlock². Nolan N70-2 X è compatibile con N-Com.

Nolan N70-2 X: colori e prezzi

Nolan N70-2 X nella proposta Classico Nobile

Nolan N70-2 X è disponibile in taglie dalla XXS alla XXL in 4 proposte grafiche e 12 colorazioni. Il prezzo del Nolan N70-2 X è a partire da 379,99 euro. Se volete conoscere meglio il casco polivalente di Nolan potete farlo attraverso il nostro unboxing video di N70-2 X (in versione 22-05), oppure visitando il sito di Nolan, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/07/2025