Nolan N60-6 Sport: alla scoperta del casco sportivo tra colori e prezzi

N60-6 Sport è il casco che apre le porte della gamma Speeding di Nolan: un integrale sportivo, ma per tutti. Scopriamo colori e prezzi

N60-6 Sport, casco della gamma Speeding di Nolan, è la porta di accesso per i caschi sportivi della Casa di Brembate di Sopra, insieme col fratello N60-6. Scopriamo quali sono le caratteristiche, i colori e i prezzi di N60-6 Sport.

Nolan N60-6 Sport: caratteristiche, colori e prezzi

N60-6 Sport vanta una calotta in policarbonato Lexan,eEPS a densità multipla e, a differenza del fratello N60-6, monta un ampio spoiler posteriore che ne esalta il look aggressivo. È compatibile con il sistema ESS III, che aumenta la visibilità segnalando con luci nella parte posteriore della calotta la presenza e l'eventuale frenata. Il sistema di aerazione si affida all'AirBooster Technology che canalizza l’aria dove serve maggiormente, per freschezza e comfort in tutte le condizioni. Gli interni di N60-6 Sport sono realizzati con nuovi tessuti riciclati traspiranti e sono sfoderabili e lavabili. Chi indossa occhiali da vista o da sole all'interno del casco può farlo senza problemi, invece, grazie al sistema Eyewear Adaptive, ma non manca lo Schermo parasole VPS. Il sistema di ritenzione del Nolan N60-6 Sport è affidata a un cinturino con chiusura micrometrica. N60-6 Sport è disponibile in taglie dalla 2XS alla 3XL con un prezzo consigliato a partire da 269,99 euro, fino ai 349,99 euro della Replica Iannone, disponibile anche su base X-804 RS Ultra Carbon.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/01/2026