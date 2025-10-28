Nolan, ecco il nuovo jet N20-2 2026. Due versioni, sette colorazioni

Già in vendita, è predisposto per l'interfono e per il sistema ESS III che migliora la visibilità. Taglie dalla XXS alla XXL

Nolan N20-2 2026 - L'azienda bergamasca ha introdotto nella sua collezione un nuovo casco jet, che sostituisce lo storico N21. Si chiama N20-2 ed è progettato, disegnato e prodotto in Italia. È disponibile in due versioni, N20-2 e N20-2 Visor. Quest'ultima è caratterizzata dalla presenza dell'ampia visiera antigraffio, dotata di generatori di vortice sul bordo per ridurre il rumore quando è aperta.

Nolan N20-2 2026 colorazione Policromo

N20-2, caratteristiche

Con calotta in policarbonato, N20-2 ha interni in morbido tessuto di poliammide riciclato di manifattura italiana con struttura a rete aperta, a vantaggio della ventilazione. I guanciali sono sfoderabili e lavabili, oltre che adattabili per facilitare la calzata quando si indossano gli occhiali. La ventilazione regolabile sfrutta prese d’aria superiori e un estrattore posteriore. Presente il pratico visierino parasole a scomparsa, regolabile in tre posizioni per trovare l'angolazione più adatta al proprio viso. N20-2 è omologato secondo la normativa UN/ECE 22-06. Il sistema di chiusura è a regolazione micrometrica e c'è un anello per poterlo lasciare legato allo scooter (o alla moto).

Nolan N20-2 Visor 2026 colorazione Impeto

N20-2, accessori

N20-2 è predisposto per l'installazione del sistema luminoso di segnalazione ESS III, che costa 80 euro e migliora la visibilità. È anche predisposto e certificato per i sistemi di connessione N-Com Bluetooth+ e N-Com MeshTM. Disponibili anche visiere scure o a specchio.

Nolan N20-2 Visor colorazione Tricolore

N20-2, colorazioni, taglie e prezzi

Sette le varianti grafiche per N20-2 Visor: Dolce Vita, Tricolore, Impeto, Zefiro, Blocco, Classico Nobile e Classico, caratterizzate da verniciature lucide, opache o metallizzate. N20-2 è disponibile in sei varianti grafiche: Dolce Vita, Policromo, Viceversa, Zefiro, Classico Nobile e Classico. Tutte le colorazioni della collezione 2026 sono realizzate a Brembate di Sopra (BG) con applicazione di strati multipli di vernice e pigmenti che rendono i toni particolarmente profondi.

Entrambe le versioni sono disponibili nelle taglie dalla 2XS alla 2XL, con un prezzo al pubblico consigliato a partire da 210 euro per N20-2 Visor e 180 euro per N-20-2.

Nolan N20-2 Visor 2026 colorazione Impeto

