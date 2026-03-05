Nolan On The Road 2026, 19 tappe in Italia per provare le ultime novità

Anche nel 2026 torna l'evento itinerante firmato Nolan che cresce ulterormente per avvicinare ancora di più gli appassionati. Sono ben 19 le tappe del Nolan On The Road che prenderà il via il 14 marzo. A partire da questa data, i rivenditori Nolan diventeranno il baricentro di un evento che si prefigge l'obiettivo di far toccare con mano i prodotti dell'azienda che da sempre punta sul Made in Italy.

Nolan On Te Road 2026, come partecipare

Durante le giornate dedicate all'evento Nolan On The Road, sarà possibile effettuare test gratuiti su strada dei caschi Nolan, novità comprese. Inoltre, è prevista un'esposizione itinerante dei prodotti must-have della collezione 2026. In loco sarà possibile trovare gli esperti della Factory di Brembate di Sopra per interventi gratuiti ed immediati sui caschi Nolan, e sui sistemi di comunicazione N-Com. Oltre a tutto questo, sarà possibile effettuare una igienizzazione e pulizia gratuita del proprio casco, oltre a ricevere consigli preziosi sulla sua manutenzione.

Nolan fa sapere che i servizi di assistenza e manutenzione sono accessibili senza prenotazione durante le giornate di evento. Invece, per testare i caschi su strada occorre registrarsi tramite QR code (oppure link) disponibile sui canali social @nolangroup e dei rivenditori aderenti. Chi non fosse in grado di registrarsi online, potrà richiedere la partecipazione direttamente in loco, fino a esaurimento disponibilità. Tra i caschi che sarà possibile provare, Nolan metterà a disposizione i recentissimi X-904 UC, top di gamma in fibre composite del segmento sport-touring, e N20-2, jet versatile in policarbonato Lexan.

Il calendario

Ecco le date e le tappe del Nolan On The Road 2026.

14 marzo: BK Store - Bari

15 marzo: Motorbike Vercelli - Vercelli

28 marzo: Cascoasi - Livorno

28 marzo: Due Ruote - Napoli

11 aprile: Masci Moto - Terni

11 aprile: Faieta Motors - Pescara

11 aprile: Pit Stop Garage - Bari

18 aprile: Valeri Sport - Cornuda (TV)

18 aprile: Motorama - Firenze

9 maggio: Silipigni - Patti (ME)

9 maggio: Mega Moto Expert - Martignacco (UD)

9 maggio: Macchia Moto - Lecce

16 maggio: Pogliani - Sesto San Giovanni (MI)

16 maggio: Motobeat - Faenza (RA)

16 maggio: 4.7 Bikestore - Torino

23 maggio: Fuori & Strada - Rovato (BS)

30 maggio: TMR Village - Guidonia Montecelio (RM)

6 giugno: Chiara Motoricambi - Genova

13 giugno: Gultieri Safe Bikers - Rende (CS)

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/03/2026