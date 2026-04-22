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Non solo moto, a EICMA Riding Fest puoi provare anche i caschi Nolan

Avatar di Danilo Chissalé, il 25/04/26

24 minuti fa - Oltre 40 caschi da provare durante i demo ride gratuiti

EICMA Riding Fest: oltre alle moto spazio anche all'abbigliamento. Prova su strada gratuitamente 40 caschi Nolan

La terza edizione di EICMA Riding Fest si sta avvicinando, ottima occasione per gli indecisi per fare test ride gratuiti delle moto da acquistare - a pagamento anche in pista - ma non solo. Infatti, oltre a moto e scooter da testare su strada ci sarà spazio anche per l'abbigliamento. Nolan, ad esempio, sarà presente nel paddock del circuito di Misano con oltre 40 caschi da provare

Come fare per provare i caschi Nolan all'EICMA Riding Fest 2026

Lo stand Nolan sarà posizionato a fianco del main stage, lì sarà possibile incontrare tecnici esperti e scoprire oltre 10 modelli della nuova collezione 2026, tutti disponibili per prove gratuite sia su strada sia in pista, comprese le taglie più difficili da trovare. Riflettori puntati sull’anteprima assoluta: debutta la visiera elettronica fotocromatica istantanea sviluppata con IRID, montata sul top di gamma sportivo X-804 RS UC, per la prima volta testabile dal pubblico. Io l'ho già fatto in sella alla nuova Ducati Hypermotard V2 e ne sono rimasto ampiamente soddisfatto. 

Partecipare è semplice: dopo aver prenotato l’ingresso gratuito all’evento, basta recarsi allo stand Nolan con anticipo, scegliere il casco tra i modelli disponibili, compilare la liberatoria tramite QR code e salire in sella per il test ride. Ovviamente il tutto in forma gratuita. 

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Pubblicato da Danilo Chissalè, 25/04/2026
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