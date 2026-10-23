Aprilia RS660 Phillip Island Tribute: Marco Bezzecchi presenta la nuova edizione numerata

Ci sono piste che non sono solo asfalto e cordoli, ma veri e propri teatri del coraggio. Phillip Island è una di queste. Tra folate di vento che arrivano dal mare e curve da pelo sullo stomaco, il tracciato australiano ha sempre preteso due cose: un pilota dal polso fermo e una ciclistica che sa il fatto suo. Non è un caso se proprio qui Aprilia ha firmato alcune delle sue pagine più belle nel Motomondiale e in Superbike, compreso il traguardo storico dei 300 successi nel Mondiale raggiunto nel 2025 grazie a Raúl Fernández.

Ora che questa pista iconica si prepara a salutare la MotoGP (a partire dal 2027 non sarà più in calendario), a Noale hanno deciso di tributarle un omaggio speciale. Nasce così la nuova Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute, un'edizione limitata e numerata che sarà presentata a EICMA (Padiglione 9, Spazio Aprilia) dal 5 all'8 novembre. E a farle da padrino d'eccezione non poteva che esserci Marco Bezzecchi.

Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute, la pista disegnata sulla carena

Dettagli che fanno la differenza: com'è fatta la versione Tribute

La livrea salta all'occhio con la sua inedita colorazione. La base della gioca su un bianco pulito, arricchito da dettagli in verde sul codino e sulle fiancate, mentre i cerchi rossi donano quel tocco racing (e quel riferimento al Tricolore) che sulla media veneta non guasta mai.

Se guardi bene le carene lateralmente, noti subito il layout del circuito stilizzato sopra la scritta “Phillip Island Circuit” con la classica bandiera a scacchi sul traguardo.

Sul serbatoio fa bella mostra di sé lo scudetto che ricorda i trionfi di Noale su questo tracciato, mentre l'unicità di ciascun esemplare è garantita dal numero di serie inciso sulla piastra di sterzo. A completare la dotazione di serie c'è anche il coprisella passeggero, pronto per trasformare la moto in una monoposto pura quando hai voglia di cordoli senza... zavorra.

Marco Bezzecchi presenta la nuova Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute

Tecnica e dinamica: il riferimento della categoria non cambia

Sotto il vestito celebrativo c'è la sostanza che ha reso la RS 660 un punto di riferimento tra le medie sportive. Parliamo di una moto snella, leggera e capace di essere amichevole per chi inizia, ma divertente e affilata quando decidi di alzare il ritmo tra i cordoli.

Ecco le caratteristiche chiave della scheda tecnica:

Motore bicilindrico frontemarcia : 660 cc, 8 valvole, capace di erogare 105 CV a 10.400 giri/min e 70 Nm di coppia a 8.400 giri/min (disponibile anche la versione depotenziata a 35 kW per patente A2).

Telaio in alluminio : struttura a doppio trave con motore integrato come elemento portante, studiata per offrire massima rigidità e maneggevolezza.

Elettronica aPRC avanzata : piattaforma inerziale a 6 assi che gestisce Traction Control , Wheelie Control , Engine Brake , ABS Cornering e mappe motore Ride-by-Wire.

Equipaggiamento di serie: cambio elettronico bidirezionale Quickshifter, Launch Control e Cruise Control per i trasferimenti stradali.

Se sei curioso di vederla dal vivo prima che vada esaurita, l'appuntamento è allo stand Aprilia durante la settimana milanese dedicata alle due ruote.

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