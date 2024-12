Aprilia RSV2 GP: ecco cosa c'è dietro la moto di Loris Capirossi (video)

Il pluri iridato ha riportato in vita il motore della RS 250 di Aprilia: scopriamo come è fatta la RSV2 GP di Loris Capirossi nel video

Il campione del mondo della 125 e della 250 Loris Capirossi ha realizzato ''in casa'' una moto Aprilia speciale. L'ha chiamata RSV2 GP ed è un tributo alla mitica RS 250 con motore 2 tempi. Scopriamola nel video tra le curiosità.

TANTE APRILIA Ha il motore di una RS 250 ma telaio, sospensioni e cerchi sono di una RS4 125 e si chiama RSV2 GP. La moto realizzata da Loris Capirossi è un tributo alla duemmezzo Aprilia con motore 2 tempi, ma in realtà non è tutto made in Noale. In mezzo agli scarichi, infatti, c'è la ruota lenticolare posteriore, una chicca derivata dalla Honda Moto3 del Team Leopard. La strumentazione invece, col piccolo display in basso a sinistra e il contagiri analogico al centro, deriva direttamente dall'Aprilia RS 250. Insomma, Capirex si è dato da fare e ha realizzato una special che farà assaporare aria di gioventù a tanti motociclisti...

Pubblicato da Michele Perrino, 17/12/2024