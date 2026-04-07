Aprilia Pro Experience, una giornata in pista con Biaggi e i piloti MotoGP

Aprilia ha deciso di offrire agli appassionati l'opportunità di scendere in pista insieme ad alcuni tra i migliori piloti al mondo di moto, in questo caso a disposizione nelle vesti di coach. L'appuntamento è per il 18 aprile al Misano World Circuit e i posti a disposizione sono pochissimi.

Aprilia Pro Experience

Più che un corso di guida, un'esperienza racing per pochi

Aprilia Pro Experience è molto di più che un avanzato ed esclusivo corso di guida perché deve intendersi invece come un'esperienza racing di altissimo livello. Chi parteciperà salirà in sella ad una Aprilia RSV4 Factory. I coach che seguiranno i partecipanti saranno Max Biaggi, i due piloti ufficiali MotoGP Marco Bezzecchi e Jorge Martin, e il tester Lorenzo Savadori.

Il programma e i prezzi

L'appuntamento di Misano è aperto a soli 20 partecipanti e il programma sarà molto intenso, di una giornata intera. Complessivamente si svolgeranno 5 turni da 20 minuti in pista. Ogni turno sarà intervallato da briefing con analisi dei video realizzati onboard grazie a telecamere installate su ogni moto. Ogni partecipante avrà anche l’occasione di percorrere un giro di pista da passeggero sulla RSV4 Factory, guidata da uno dei super coach.

Aprilia Pro Experience

Inoltre, ogni coach seguirà a turno un numero ristretto di piloti, potendo così dedicare a tutti la massima attenzione. Quanto costa l'Aprilia Pro Experience a Misano? 3.500 euro incluso un servizio fotografico dedicato e un personal gift. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale della Casa di Noale (cliccate qui).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026