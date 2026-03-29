MotoGP Stati Uniti 2026. la legge di Bezzecchi! Terzo trionfo su tre!

Ê la domenica dell'Italia nel motorsport, non ce n'è per nessun altro. Stamattina AndreaKimi Antonelli ha trionfato in Giappone in Formula 1, nel pomeriggio Nicolò Bulega ha fatto doppietta in Superbike, poi il giovane Guido Pini ha riportato al successo l'Italia in Moto3. In Moto2 Celestino Vietti ha sfiorato anch'esso la vittoria, secondo dietro all'australiano Senna Agius, e poi la ciliegina finale: Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio degli Stati Uniti della classe MotoGP: pazzesco! Bez si prende la testa al primo giro, con un sorpasso a sportellate su Acosta, e se la tiene fino alla fine, riprendendosi anche la prima posizione nel mondiale ai danni del compagno che ieri aveva rilevato la sua posizione nella Sprint. Un tripudio di Aprilia, con Jorge Martin secondo e sarebbero potute essere tre se solo Ai Ogura non avesse avuto una rottura quando stava andando a riprendere Pedro Acosta (KTM), al suo 12° podio (senza vittorie, un record, eguagliato Colin Edwards) in MotoGP. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati, con Marc Marquez quinto in rimonta dalla 11° piazza e protagonista di un duello rusticano con Enea Bastanini (sesto) e con Pecco Bagnaia (crollato in 10° posizione nel finale), Settima piazza per Alex Marquez, davanti a Raul Fernandez (Aprilia) e Luca Marini (Honda). Prendono punti anche Fermin Aldeguer (Ducati), Brad Binder (KTM), Diogo Moreira (Honda), Franco Morbidelli (Ducati) e Toprak Razgatlioglu, primo di quattro Yamaha tutte in crisi. Non vedono la bandiera a scacchi, oltre ad Ogura, Zarco e Mir, entrambi caduti nelle prime fasi di gara. Per Bezzecchi si tratta della quinta vittoria consecutiva con gara condotta dal primo all'ultimo giro, un record assoluto per la MotoGP: simply the Bez!

Pronti partenza, via! Subito Acosta e Bez protagonisti

Si spengono i semafori sulla lunga retta in salita del Cota e KTM e Aprilia scattano meglio delle Ducati e Acosta prende la testa su Bezzecchi e Martin, che scattava addirittura settimo. Bezzecchi, però, non ci sta e subito passa Acosta, i due si toccano e volano pezzi di carbonio dall'Aprilia del Bez, senza altre conseguenze. Bene Marquez, da sesto a quarto, mentre il poleman Diggia e Bagnaia scivolano in P5 e P6. Di Giannantonio riesce a passare Marquez prima della fine del primo giro con l'iberico che riprova subito a incrociare alla prima staccata del giro due. Diggia però gliela rende, e poco dopo passa anche Bagnaia, sul quale Marc però si riprende la posizione. Tutta questa bagarre avvantaggia i primi tre che se ne vanno compatti, mentre Diggia e Bagnaia restano più staccati. Anche Mir passa Marquez, mentre il primo ritirato del giorno è Johann Zarco, che cade quando è 13°.

The contact between Bez and The Shark was MASSIVE 💥#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/1bPOTyk1Yk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 29, 2026

Bezzecchi se ne va, Martin sbaglia e si stacca da Acosta! Cade Mir

Al quarto giro, l'ultimo utile, Marquez sconta il long lap penalty e rientra in pista addirittura 11°! All'inizio del quinto giro Martni prova a passare Acosta, ma va troppo lungo e l'alfiere della KTM torna subito davanti. Dietro ai primi tre, Di Giannantonio cerca di rientrare, tenendosi a circa 8 decimi dal podio, con 1''2 di margine su Bagnaia. Gli steward rifilano un long lap penlty a Mir, sesto, per aver tagliato nelle via di fuga traendo vantaggio al serpentone. Mir, però, non riesce a scontare la sua penalità e cade rovinosamente finendo nella ghiaia. Addio a una gara molto positiva per lui fino a quel momento, con Alex Marquez che sale in sesta davanti a Ogura, Bastianini, Fernandez e Marc Marquez. 11° Marnii, che diventa la migliore delle Honda. Settimo giro e Martin commette un errore per attaccare Acosta, ritrovandosi nelle grinfie di Di Giannantonio, con Bagnaia non troppo lontano.

Davanti si ricompattano, Bagnaia e Ogura i più veloci in pista.

Tra settimo e ottavo giro il più veloce in pista è Pecco Bagnaia, che accorcia su Diggia. Davanti Bezzecchi ha 1'' su Acosta, 2'' su Martin che è seguito da vicino da Diggia e Pecco. Dietro non sono lontanissimi Alex Marquez, Ogura e Bastianini, mentre Marquez supera Fernandez e torna in nona piazza. Nono giro e Ogura passa Alex Marquez prendendosi la sesta piazza, Bagnaia intanto continua a essere veloce e si francobolla sul codone di Diggia, mentre Martin cerca di riprendre Acosta. Bezzecchi, davanti, non fugge più e il suo margine su Acosta scende a 8 decimi. I primi cinque sono raccolto in 2''3 quando inizia il 10° di 20 giri.

Ogura passa Bagnaia! Bezzecchi riapre il gas.

10° e 11° giro, Bezzecchi torna a tirare e riporta il margine su Acosta a 1,2 secondi. Martin è a 8 decimi da Pedrito che non molla, mentre Diggia e Bagnaia ora non guadagnano più, anzi perdono qualche decimo e devono stare attenti alla risalita furiosa di Ogura. Bastianini è ottavo e rimonta su Alex Marquez, mentre Marc Marquz è staccato di 7'' dalla vetta e di 1''5 da chi lo precede, la KTM di Bastianini. Durante l'11° giro Ogura riprende Pecco e se lo mangia, salendo in quinta piazza, mettendo la terza Aprilia in top 5. E se a Noale si gode, ad Hamamatsu si piange: gli ultimi quattro sono tutti in sella alla Yamaha: Quartararo, Razgatlioglu, Miller e Rins in quest'ordine. 13° giro: Ogura parte da lontanissimo e stacca profondo, riuscendo a prendersi anche la P4 su Di Giannantonio: pazzesco. Intanto si forma un terzetto alle spalle di Bagnaia con posto dai due Marquez e da Bastianini, che pressa Alex da vicino.

Aprilia protagonista! Martin secondo, Ogura: che sfortuna!

All'inizio del 14° giro Acosta commette un errore e Martin ne approfitta, prendendosi a seconda posizione. Due Aprilia davanti con Acosta che però non molla, mentre Ogura mette nel mirino il podio vedendo la KTM davanti a circa un secondo. Alle spalle di Diggia c'è Bagnaia che sembra in crisi, e Bastianini - che passa Alex Marquez, lo mette nel mirino. Alex viene passato anche dal fratello Marc nel corso del 15° giro, lui e Pecco sembrano i più in crisi con le gomme. Brutta notizia per Ai Ogura, intanto, il giapponese ha un problema al cambio, alza la mano e si lascia sfilare da Diggia, Pecco, Bestia, Marc e Alex Marquez.

Che bagarre tra Bagnaia, Marquez e Bastianini!

Si scatena intanto una grandissima bagarre tra Bagnaia, Marquez e Bastianini per la quinta posizione, i tre lottano a suon di sorpassi, staccatoni e derapate, chiedendo tutto alle proprie gomme! Non si contano i sorpassi soprattutto tra Marquez e Bestia, con Bagnaia che riesce a mentenere per qualache metro in più la sua P5! Davanti, Diggia ha ripreso Acosta e prova a giocarsi le sue chance di Podio, mentre Bezzecchi ha circa un secondo di margine su Martin: tutto è ancora aperto, quando mancano tre giri. Al 18° giro Marquez riesce a passare Bagnaia, che va largo e viene infilato anche da Bastianini!

Bez trionfa! Doppietta Aprilia, poi Acosta! Ducati giù dal podio

Mancano 2 giri al termine e le posizioni sono ancora tante in ballo: Martin si porta a 9 decimi dal Bez per il successo; Acosta è tranquillo terzo con unbuon margine su Diggia; Marc Marquez ha ancora Bastianini nel codone per la quinta. Per la settima, invece, Alex Marquez passa un Bagnaia che ha chiesto troppo alle sue gomme e deve cedere anche a Raul Fernandez nel finale. Nel corso del penultimo giro Bezzecchi mette in chiaro che non vuole pensieri, e riporta a 1''2 il margnie sul compagno, e poi a 1''5 nel corso dell'ultimo giro. Non ce n'è per nessuno, quinta vittoria di fila contando le ultime due dello scorso anno, conducendo la gara dal primo all'ultimo giro! Jorge Martin è secondo, sia sul traguardo, sia nel mondiale, a 4 punti dal compagno. Acosta è terzo, poi Diggia, Marc Marquez, Bastianini, Alex MArquez, Raul Fernandez e Luca Marini, che nel finale supera un Bagnaia sulle tele. Aldeguer, Binder, Moreira, Morbidelli e Razgatlioglu chiudono la zona punti. Miller, Quartararo e Rins finiscono dietro.

Griglia di Partenza MotoGP Stati Uniti 2026

Risultati Gara Sprint MotoGP Stati Uniti 2026

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/03/2026