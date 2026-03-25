MotoGP Americhe 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Nel weekend il Motomondiale sbarca negli Stati Uniti per il terzo appuntamento della stagione 2026, il Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin, il lunghissimo e spettacolare COTA (Circuit of the Americas). A presentarsi da leader del Mondiale è uno straordinario Marco Bezzecchi, protagonista di un avvio di stagione dominante con la sua Aprilia, ma tutti gli occhi saranno puntati anche su Marc Marquez, sette volte vincitore su questa pista e a caccia di riscatto dopo l’errore sotto la pioggia dello scorso anno. Alle loro spalle, l’Aprilia sogna in grande con Jorge Martin, secondo in classifica, mentre Pedro Acosta resta pienamente in corsa dopo un inizio solido con KTM. Tra i ducatisti, il più in forma è Fabio Di Giannantonio, reduce dal podio in Brasile, mentre continua a faticare Francesco Bagnaia, ancora lontano dai livelli attesi e chiamato a una reazione su un tracciato dove ha già vinto. Attenzione poi agli outsider, da Ai Ogura, sorprendente e costante nelle prime gare, ad Alex Marquez, fino ai vari Brad Binder e Franco Morbidelli, senza dimenticare una Yamaha apparsa lievemente in crescita a Goiania, con Fabio Quartararo e Toprak Razgatlioglu, e una Honda guidata da Johann Zarco, Joan Mir e Luca Marini che cerca conferme. Tutto è pronto per uno dei weekend più imprevedibili dell’anno: in Texas, come da tradizione, può succedere davvero di tutto. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8!

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 27 marzo

Prove libere 1: 16.45 – 17.30

Prequalifiche: 21.00 – 22.00

Sabato 28 marzo

Prove libere 2: 16.10 – 16.40

Qualifiche 1: 16.50 – 17.05

Qualifiche 2: 17.15 – 17.30

Sprint: 21:00

Domenica 29 marzo

Gara Moto3: 19.00

Gara Moto2: 20:15

Gara MotoGP: 22:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 28 marzo

Qualifiche MotoGP: 16.50-17.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 21:00 (diretta)

Domenica 29 marzo

Gara Moto3: 20.15 (differita)

Gara Moto2: 21.30 (differita)

Gara MotoGP: 23.00 (differita)

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LINK UTILI - GP DELLE AMERICHE 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Circuit of the Americas da 5,513 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito)perché presenta 3 frenate della categoria High, altrettante Medium e 4 Light. Ogni giro i piloti utilizzano i freni per 37 secondi, pari al 30 per cento della durata della gara.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Circuit of the Americas per l’impianto frenante è la 12 complici gli 1,2 km del rettilineo che la precedono: la velocità delle MotoGP crolla da 334 km/h a 69 km/h per effetto di una staccata di 6,5 secondi durante i quali le moto percorrono 325 metri. I piloti esercitano un carico di 5,3 kg sulla leva del freno Brembo, subendo una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione dell’impianto frenante raggiunge gli 11,3 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 27 marzo: soleggiato; temperatura 14°-29°; precipitazioni 20%; umidità 50%

Sabato 28 marzo: parzialmente soleggiato; temperatura 13°-22°; precipitazioni 10%; umidità 41%

Domenica 29 marzo: soleggiato; temperatura 13°-27°; precipitazioni 48%;

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Pubblicato da Simone Valtieri, 25/03/2026