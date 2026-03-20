MotoGP Brasile 2026, le pagelle di Goiania

Le pagelle del Gran Premio del Brasile all'Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiania: Bezzecchi over the top! Bravi anche Martin e Diggia. I Marquez al di sotto dei loro standard, mentre Acosta le prova sempre tutto. Bocciato Bagnaia, crisi senza fine. Di seguito, nel dettaglio, tutti i voti della gara brasiliana.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 10 - Marco non si ferma più. Sue le ultime 4 gare lunghe: se sistema le sprint, e con questa Aprilia, attualmente è lui il favorito per il titolo. Parte, scappa, vince. Facile no?

JORGE MARTIN - VOTO 9 - Martinator sta tornando. Se si pensa al 2025 e a quanto poco sia stato in sella rispetto al compagno, il suo secondo posto ha del clamoroso. Ed è secondo anche nel mondiale... attenzione!

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8,5 - Non è più un DucatiGP, ma Diggia sembra non saperlo. Il pilota romano ha iniziato il mondiale alla grande e oggi rende con gli interessi il sorpasso a Marquez. Anvedi!

MARC MARQUEZ - VOTO 7 - Un Marc un po' spento. A inizio gara sembrava voler risparmiare le gomme, poi studiare Diggia per attaccarlo, ma quando l'ha fatto era tardi per vincere... e anche per il podio.

AI OGURA - VOTO 8 - Con un'Aprilia così forte, il pilota giaponese può far vedere tutte le sue qualità, e allora per il quinto posto, nel duello tra Alex Marquez e Acosta si inserisce lui e se lo prende di giustezza!

ALEX MARQUEZ - VOTO 6,5 - Non è l'Alex del 2025 ma non è neanche la Ducati dello scorso anno, e lui si comporta discretamente. Certo, se vuole provare a lottare per il titolo, dovrà mettere una marcia in più.

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Basta guardare dove sono finite le altre KTM per capire quanto sia stato bravo. Parte a razzo, poi però le gomme calano. Lotta come può con Ducati e Aprilia, ma è costretto a cedere.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - Scatta male e dall'11° posizione crolla in 14°, poi il ritmo non è male, ma quando arriva in 11° posizione non risale più, fino alla caduta al giro 10. Il 2025 sembra non finire.

I voti degli altri

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7 - Buon rientro in pista per lui, alla fine l'ottavo è buon punto di partenza.

JOHANN ZARCO - VOTO 6,5 - Oggi il migliore delle Honda è lui, buon nono posto per il francese.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Dopo una sfavillante Thailandia, è sottotono un po' tutto il weekend.

LUCA MARINI - VOTO 6 - Seconda delle Honda, ci si aspettava un po' di più dal Maro in questo avvio.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 - Nel suo Brasile è sempre lontano da Diggia. Anche oggi non bene.

DIOGO MOREIRA - VOTO 6 - Alla seconda gara già lotta con i veterani. Bene il suo 13° posto casalingo.

ALEX RINS - VOTO 6,5 - Il voto segnala il distacco dela Yamaha dal resto del gruppo. Bravo lo spagnolo.

ENEA BASTIANINI - VOTO 6 - KTM in crisi di gomme, lui va a punti ma è tanto lontano da Acosta.

FABIO QUARTARARO - VOTO 5,5 - Scattava quarto, la sua gara un lungo calvario, finito senza punti.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 6 - Sta ancora prendendo le misure della categoria, il potenziale c'è.

MAVERICK VIÑALES - VOTO 5 - Sottotono, sfiduciato, scarico. Vorremmo vederlo ben più avanti.

JACK MILLER - VOTO 4 - Non festeggia il suo 200° GP come deve. Cade nelle prime fasi e addio gara.

BRAD BINDER - VOTO 4 - Caduto anch'esso nei primissimi giri, piove sul bagnato per il sudafricano.

JOAN MIR - VOTO 4 - Dopo una gran partenza (era 7°), scivola nelle retrovie e cade quando è 16°

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Pubblicato da Simone Valtieri, 22/03/2026