MotoGP Brasile 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dopo l'esordio in Thailandia, la MotoGP è pronta ad approcciare una nuova insidiosa sfida, l'inedito tracciato di Goiania, intitolato ad Ayrton Senna, dove nel fine settimana si tornerà a correre in Brasile dopo ben 22 anni di assenza. Il circus del Motomondiale, infatti, ha già corso nel grande paese sudamericano, esordendo nel 1987 proprio su, questa pista, dove è rimasto per 3 anni, poi nel 1992 un quarto GP si è corso a Interlagos, mentre dal 1995 al 2004 la pista che ha ospitato la gara brasiliana è stat quella di Jacarepaguà, a Rio de Janeiro. Goiania, dunque, sarà un inedito per tutti e 22 i centauri della MotoGP. Occhi puntati innanzitutto su Pedro Acosta (KTM), leader del mondiale dopo la tappa di Buriram, seguito dai piloti Aprilia, Marco Bezzecchi (vincitore nel GP thailandese) e Raul Fernandez. Occhio, però, soprattutto, a chi deve rifarsi, in primis la folta schiera di ducatisti, a cominciare da Marc e Alex Marquez e da Francesco Bagnaia, mentre osservati speciali saranno il padrone di casa Diogo Moreira e l'italo-brasiliano Franco Morbidelli. C'è però un'ombra che aleggia sopra lo svolgimento della gara, ed è l'incognita meteo. Autorità e addetti ai lavori stanno facendo però di tutto per ripristinare la pista dopo i temporali di questi giorni. Di seguito trovate, in ogni caso, tutte le informazioni per godersi lo spettacolo dalla prima all'ultima sessione prevista, su Sky, Now o TV8!

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 20 marzo

Prove libere 1: 15.05 – 16.05

Prequalifiche: 19.20 – 20.35

Sabato 21 marzo

Prove libere 2: 14.10 – 14.40

Qualifiche 1: 14.50 – 15.05

Qualifiche 2: 15.15 – 15.30

Sprint: 19:00

Domenica 22 marzo

Gara Moto3: 16.00

Gara Moto2: 17:15

Gara MotoGP: 19:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 28 febbraio

Qualifiche MotoGP: 14.50-15.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 19:00 (diretta)

Domenica 1 marzo

Gara Moto3: 16.00 (differita)

Gara Moto2: 17.15 (differita)

Gara MotoGP: 19.00 (differita)

GP Thailandia 2026, Pedro Acosta (KTM). Credits: MotoGP.com

LINK UTILI - GP DEL BRASILE 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, l’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna da 3,835 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 4 nonostante ci siano solo 7 frenate al giro: 3 sono della categoria High, altrettante Medium e una Low. A parte una, le altre presentano tutte decelerazioni di almeno 1,3 g. In un giro i freni sono usati per una ventina di secondi.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura dell’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna per l’impianto frenante è la prima, in cui la velocità crolla da 337 km/h a 117 km/h, grazie ad una frenata di 4,4 secondi. In quell’arco di tempo le MotoGP percorrono 259 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,6 kg e subiscono una decelerazione di 1,5 g. La pressione dell’impianto frenante raggiunge i 12 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 20 marzo: temporali sparsi; temperatura 20°-26°; precipitazioni 65%; umidità 80%

Sabato 21 marzo: parzialmente soleggiato; temperatura 19°-28°; precipitazioni 50%; umidità 78%

Domenica 22 marzo: parzialmente soleggiato; temperatura 19°-28°; precipitazioni 55%; umidità 73%

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/03/2026