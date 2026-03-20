MotoGP Brasile 2026. Marquez vince la sprint di Goiania, ma che Diggia!

Giornata complicata, la seconda del Gran Premio del Brasile, a causa di una buca venutasi a creare sulla pista di Goiania dopo le qualifiche della MotoGP, che ha stravolto il programma agonistico: rinviate le qualifiche di Moto3 e Moto2, slittata più volte la Sprint, poi disputata nella tarda serata italiana. A vincere è stato Marc Marquez, che ha dovuto sudare per, prima riprendere, poi passare il poleman Di Giannantonio. Alle spalle delle due Ducati, tre Aprilia, con Jorge Martin che ha saputo sfruttare un errore di Marco Bezzecchi per tornare sul podio, e Ai Ogura che si prende un bella Top 5. Sesto Fabio Quartararo con la Yamaha, autore di un'ottima partenza, poi le Ducati di Alex Marquez e di un discreto Pecco Bagnaia, e la KTM di Pedro Acosta, che mantiene la leadership iridata per un solo punto, quello conquistato con il nono posto. Tre le cadute (Martin, Zarco e Vinales). Da segnalare l'ottimo decimo posto di Diogo Moreira, migliore Honda sulla pista di casa, e l'11° di Luca Marini. Gli altri italiani sono 16° Franco Morbidelli e 17° Enea Bastianini, davanti al turco Toprak Razgatlioglu con la Yamaha. In classifica Acosta è primo con

La gara: Marquez paziente, rimonta e passa Diggia!

Allo spegnimento dei semafori è scattato molto bene il poleman Di Giannantonio che ha preceduto in curva 1 Marquez e Quartararo, con il francese bravo a prendersi la piazza d'onore sul campione spagnolo alla staccata della curva successiva. Perde invece due posizioni al via Bezzecchi, quarto davanti a Martin, con Bagnaia ottimo ottavo che ha recuperato tre posizioni al via. Diggia cerca di mettere un gap tra sé e la concorrenza. Il primo ad abbandonare la gara è stato Mir, caduto al giro 2 in curva 7. All'inizio del terzo giro Marquez sfrutta la potenza Ducati per fare un sol boccone della Yamaha di Quartararo, passata anche da Bezzecchi pochi istanti dopo a causa di un lungo del francese. Sempre sulla retta d'arrivo, Martin sale in 3° piazza, ancora ai danni di Quartararo, seguito da Ogura, Alex Marquez, Bagnaia e Acosta. D Giannantonio ha portato il suo vantaggio al massimo a 1''3 su Marquez, che ha iniziatoa a rosicchiare centesimi a partire dal 5° giro. Bezzecchi perde il podio, passato dopo un errore alla chicane dal compagno Martin, i due si ritrovano a quasi 2'' da Marquez, che nel frattempo torna sotto a Di Giannantonio. A metà gara il vantaggio dell'italiano è di appena 6 decimi. Nel'ottavo giro cade anche Zarco, secondo ritirato, mentre per ben 3 giri Ogura e Quartararo si scambiano di posizione, fino al definitivo successo del nipponico, salito in top 5. Al giro 9 si accende anche il duello per la 8° piazza tra Bagnaia e Acosta, con l'italiano che risponde a un attaccoe poi si fionda su Alex Marquez, mentre Diggia mantiene sul mezzo secondo il margine su Marc Marquez, riuscendo a difendere la testa della corsa. Al giro 11 cade Vinales, terzo ritirato. Passano i giri e Di Giannantonio commette un piccolo errore alla 15 andando largo e facendosi infilare da Marquez! Diggia è bravo a non staccarsi, tenta di mettere pressione a Marc in un paio di occasioni, ma lo spagnolo non commette errori e vince la gara breve! Sul podio con lui Diggia e Martin, poi Bezzecchi, Ogura, Quartararo, Alex Marquez, Bagnaia e Acosta, tutti a punti.

Di Giannantonio, che pole dalla Q1! Bravo Bez, nono Bagnaia

La giornata era iniziata con le qualifiche ad altissima tensione e con Fabio Di Giannantonio che ha conquistato una sorprendente pole position al termine di una sessione segnata da cadute (tra cui la sua) a raffica e condizioni della pista ancora insidiose dopo la pioggia dei giorni precedenti. Il pilota del team VR46, passato dalla Q1, ha fermato il cronometro sull’1:17.410, resistendo agli assalti finali nonostante una scivolata negli ultimi minuti che ha reso il finale ancora più caotico. A infiammare la Q2 sono stati soprattutto gli errori dei big: Francesco Bagnaia è caduto subito a inizio sessione, seguito da Pedro Acosta e Marc Marquez, entrambi traditi dalla curva 4, uno dei punti più critici del tracciato di Goiânia. Le cadute hanno spezzato il ritmo e favorito chi aveva già messo insieme un giro competitivo, con Di Giannantonio bravo a capitalizzare subito. Nel finale Marco Bezzecchi è risalito fino alla seconda posizione a soli 70 millesimi, mentre Marquez ha limitato i danni chiudendo terzo. Ottimo quarto tempo per Fabio Quartararo, protagonista di un ultimo tentativo brillante, davanti a Jorge Martin, anche lui vittima di una caduta mentre stava migliorando. Completano la top 10 Ai Ogura, le due Gresini di Aldeguer e Alex Marquez, quindi Acosta e Johann Zarco, con Bagnaia solo undicesimo dopo l’errore iniziale. Una qualifica imprevedibile, in cui il mix tra pista sporca, grip precario e pressione ha rimescolato completamente i valori, consegnando a Di Giannantonio una pole pesante e tutt’altro che scontata,

Risultati Qualifiche MotoGP Brasile 2026

First pole position for @fabiodiggia49 since 2022 with Marco Bezzecchi and @marcmarquez93 on the front row 🔥#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/21L3RMej3c — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 21, 2026

Risultati Gara Sprint MotoGP Brasile 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 21/03/2026