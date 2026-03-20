MotoGP Brasile 2026. Zarco vola nelle perqualifiche. Bagnaia in Q2, Bezzecchi no

La prima giornata del Gran Premio del Brasile 2026 di MotoGP è stata condizionata dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori a posticipare l’inizio delle sessioni e a lavorare su una pista resa insidiosa dalla pioggia. A Goiânia si è girato prima su asfalto umido, poi su condizioni miste e infine di nuovo sotto l’acqua, creando un quadro estremamente difficile da interpretare. Le FP1 sono state addirittura estese a 60 minuti per permettere ai piloti di prendere confidenza con un tracciato senza riferimenti, mentre le Practice decisive per la Q2 sono state “congelate” dalla pioggia nella seconda metà. Nella prima sessione di libere è stato Pedro Acosta (KTM) a sfruttare al meglio una pista in progressivo miglioramento, chiudendo con il miglior tempo davanti alla Yamaha Pramac di Jack Miller e all’Aprilia di Marco Bezzecchi, risalito nel finale. A lungo però il riferimento era stato Marc Marquez (Ducati), sempre incisivo sul bagnato. Bene anche Franco Morbidelli (Ducati VR46), mentre Francesco Bagnaia (Ducati) ha chiuso nono, ancora alla ricerca del miglior feeling. Sessione complicata per diversi big, con distacchi ampi e valori difficili da leggere in condizioni così variabili.

Super Zarco, la pioggia è il suo mestiere!

Le Perqualifiche del pomeriggio, decisive per l’accesso diretto alla Q2, hanno premiato chi è riuscito a piazzare il giro giusto prima del ritorno della pioggia. Il miglior tempo è stato firmato da Johann Zarco (Honda LCR), davanti a Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) e al sorprendente Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac), che è sempre stato un maestro nelle situazioni di meteo avverso. Completano la top 10 e accedono direttamente alla Q2 anche Jorge Martin (Aprilia), Pedro Acosta (KTM), Alex Marquez (Ducati Gresini), Fabio Quartararo (Yamaha), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Francesco Bagnaia (Ducati) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Una classifica maturata nella prima metà della sessione, prima che la pioggia rendesse impossibile migliorarsi.

Bezzecchi, che sfortuna! Tanti italiani in Q1.

Restano invece esclusi dalla top 10 e costretti a passare dalla Q1 diversi nomi importanti. Tra questi spiccano Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), mai in grado di completare un giro pulito nel momento decisivo, e gli altri italiani Luca Marini (Honda), Franco Morbidelli (Ducati VR46), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ed Enea Bastianini (KTM Tech3). In Q1 anche Jack Miller (Yamaha Pramac), protagonista al mattino, oltre a Alex Rins (Yamaha), Maverick Viñales (KTM) e diversi piloti Honda. Una lista di esclusi pesante, che promette una Q1 particolarmente combattuta prima delle qualifiche ufficiali di domani mattina, nel pomeriggio italiano.

Marco Bezzecchi will have to try again tomorrow 👀#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/nQ97NgBDSn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2026

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Brasile 2026

Risultati Prequalifiche MotoGP Brasile 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 20/03/2026