MotoGP Thailandia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Ci siamo, la lunga attesa è finita: da venerdì torneranno a rombare i motori. Riparte il circo a due ruote del Motomondiale, e lo farà da Buriram, in Thailandia, la località che ha ospitato gli ultimi test pre-campionato la scorsa settimana. Gli stessi test ci hanno raccontato di una Ducati solida ma anche di un'Aprilia in gran forma. Marc Marquez sarà il favorito d'obbligo, ma quest'anno la concorrenza sembra ancora più agguerrita, a cominciare dal suo compagno di squadra (ancora per poco, visto il probabile futuro passaggio proprio in Aprilia) Francesco Bagnaia, che sembra più fiducioso in sella rispetto alla scorsa fallimentare stagione. I pericoli numero uno per Marc saranno rappresentati anche da tutti gli altri interni, a partire dal fratello Alex, che ha confermato nei test il salto di livello fatto nel 2025, e a continuare con Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Il più concreto pericolo dall'esterno sarà quello rappresentato da Marco Bezzecchi e Jorge Martin, il duo titolare di piloti Aprilia, che potrà contare anche sulla crescita del team satellite Trackhouse Racing (con i riconfermati Raul Fernandez e Ai Ogura). Ma chi potrà minare il predominio delle moto italiane? Occhio alla Honda, che ha mostrato di saper proseguire sulla parabola migliorativa iniziata lo scorso anno, soprattutto nei nomi di Luca Marini, Joan Mir e Johann Zarco, e anche alla KTM, che nonostante qualche ombra, ha sempre dalla sua il nome del talento più cristallino: Pedro Acosta, ormai giunto al terzo anno di MotoGP, coadiuvato da tre cavalli di razza come Brad Binder, Maverick Vinales ed Enea Bastianini. Yamaha, invece, sembra ancora lontana dai livelli richiesti, ma due campioni come Fabio Quartararo e Toprak Razgatlioglu - quest'ultimo al debutto assieme al brasiliano Diogo Moreira (su Honda), e due piloti esperti come Jack Miller e Alex Rins, potranno contribuire allo sviluppo della 4 cilindri giapponese. Non resta che sintonizzarsi su Sky, Now o TV8 e godersi lo spettacolo!

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 27 febbraio

Prove libere 1: 4.45 – 5.30

Prequalifiche: 9.00 – 10.00

Sabato 28 febbraio

Prove libere 2: 4.10 – 4.40

Qualifiche 1: 4.50 – 5.05

Qualifiche 2: 5.15 – 5.30

Sprint: 9:00

Domenica 1 marzo

Gara Moto3: 6.00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 28 febbraio

Qualifiche MotoGP: 4.50-5.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 9:00 (diretta)

Domenica 1 marzo

Gara Moto3: 11.00 (differita)

Gara Moto2: 12.15 (differita)

Gara MotoGP: 14.00 (differita)

Test MotoGP 2026 Buriram, Marco Bezzecchi (Aprilia). Credits. MotoGP.com

LINK UTILI - GP DELLA THAILANDIA 2026

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Chang International Circuit da 4,554 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 6 per la presenza di 4 frenate della categoria High, tutte con spazi di frenata superiori ai 190 metri. Ogni giro i freni sono in funzione per 27 secondi, pari al 30 per cento della durata della gara.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Chang International Circuit per l’impianto frenante è la terza, complice una riduzione di velocità di 249 km/h, da 325 km/h a 76 km/h. Per riuscirci i piloti della MotoGP esercitano un carico sulla leva di 5,8 kg e sono soggetti ad una decelerazione di 1,5 g. Durante la frenata le moto percorrono 277 metri mentre la pressione dell’impianto frenante raggiunge i 12,4 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 27 febbraio: parzialmente soleggiato; temperatura 24°-33°; precipitazioni 35%; umidità 57%

Sabato 28 febbraio: parzialmente soleggiato; temperatura 24°-33°; precipitazioni 20%; umidità 54%

Domenica 1 marzo: parzialmente soleggiato; temperatura 25°-34°; precipitazioni 15%; umidità 49%

