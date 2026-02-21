Bagnaia-Aprilia, svolta vicina: “Tra pochi giorni saprete tutto”

Le strade di Bagnaia e della Ducati stanno per dividersi: il piemontese ha scelto il suo futuro, Aprilia in pole position

Il futuro di Francesco “Pecco” Bagnaia sembra sempre più lontano da Ducati. Dopo anni di successi culminati con i titoli MotoGP 2022 e 2023, il rapporto tra il pilota italiano e la casa di Borgo Panigale appare arrivato a un punto di rottura, aprendo concretamente la strada a un clamoroso passaggio in Aprilia a partire dalla stagione MotoGP 2027.

Negli ultimi mesi il sostegno della Ducati nei confronti del suo due volte campione del mondo sarebbe progressivamente diminuito, mentre parallelamente si sono intensificate le indiscrezioni su una futura rivoluzione della line-up ufficiale. Secondo i rumors più insistenti, la casa italiana avrebbe deciso di puntare su Marc Márquez affiancandogli Pedro Acosta, destinato a liberarsi da KTM: uno scenario che avrebbe spinto Bagnaia a valutare seriamente un cambio di progetto dopo una stagione, la scorsa, alquanto complicata.

L’indiscrezione: accordo vicino con Aprilia

Secondo quanto riportato da The Race, Bagnaia sarebbe ai dettagli finali di un accordo biennale con Aprilia valido dal 2027. L’operazione aprirebbe definitivamente la porta all’arrivo di Acosta in Ducati e segnerebbe uno dei trasferimenti più importanti del recente mercato piloti MotoGP. Nel team di Noale, Bagnaia prenderebbe il posto di Jorge Martín, destinato a lasciare la squadra dopo un rapporto sempre più turbolento e indicato come possibile rinforzo per Honda o Yamaha.

Presentazione Aprilia Racing 2026 MotoGP. Credits: Aprilia Racing

Dall’altra parte del box resterà invece Marco Bezzecchi, recentemente confermato con un contratto pluriennale. Interpellato sulle voci riguardanti un possibile nuovo compagno di squadra, il riminese ha risposto con il suo consueto tono disinvolto: “Potete affiancarmi a chi volete, non mi interessa davvero”.

Bagnaia: decisione presa, annuncio imminente

Direttamente coinvolto nelle speculazioni di mercato, Bagnaia non ha smentito i rumors e ha lasciato intendere che la scelta sul proprio futuro sia ormai definitiva. Durante i test MotoGP di Buriram, il piemontese ha mantenuto un profilo prudente ma significativo.

MotoGP 2026: Pecco Bagnaia (Ducati)

“Sono completamente concentrato sul test e sulla prima gara”, ha spiegato. “Tra pochi giorni arriveranno tutti gli annunci dei team. Quindi aspettate il mio”. Alla domanda se avesse già preso una decisione, Bagnaia ha risposto senza esitazioni: “Sì, ho appena deciso…”.

Le sensazioni dopo i test di Buriram

Parallelamente alle questioni di mercato, Bagnaia ha commentato anche il lavoro svolto in pista con la Ducati GP26, chiudendo la prima giornata di test in decima posizione ma mostrando segnali incoraggianti sul passo gara. “Rispetto all’anno scorso va molto meglio”, ha dichiarato. “Il primo giorno di test era stato molto difficile, mentre oggi mi sono sentito meglio fin dall’inizio con la nuova moto”.

MotoGP 2026: Francesco Bagnaia (Ducati)

Il campione italiano ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto sull’aerodinamica: “Siamo riusciti a pianificare bene la giornata e a lavorare bene. Era molto importante togliere alcuni dubbi sulla carena che avevamo provato in Malesia”. Nonostante i progressi, la scelta definitiva sull’omologazione del pacchetto aerodinamico resta aperta: “Penso che abbiamo lavorato abbastanza bene con la nuova carena. Ho fatto anche una simulazione sprint per capire se funzionasse oppure no. Ho ancora dei dubbi, quindi non è semplice, ma domani faremo la simulazione lunga e dovremo decidere quale carena utilizzare”.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/02/2026