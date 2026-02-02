Bezzecchi dice sì ad Aprilia: l'italiano "si sposa" con la RS-GP

Marco Bezzecchi e Aprilia Racing avanti insieme. Dopo la proposta arrivata al termine della gara di Valencia, è arrivato il rinnovo pluriennale che lega il pilota italiano alla RS-GP anche per le prossime stagioni. Una firma celebrata con un matrimonio in piena regola, quasi fosse un contratto tra due innamorati, come in effetti sono Bezzecchi e la sua RS-GP “Albarosa” (come l’aveva ribattezzata all’inizio dell’avventura in Aprilia). Al di là della forma, la sostanza è chiara: Noale punta forte sul suo pilota di riferimento e consolida un progetto tecnico costruito su basi concrete. Il nuovo accordo disciplina ogni aspetto del rapporto, dall’utilizzo in pista alla gestione sportiva, fino agli obblighi reciproci tra team e pilota. E anche se non sarà ''per sempre'', come nei matrimoni veri, è comunque già qualcosa.

Un 2025 da pilota di riferimento

Il rinnovo arriva al termine di una stagione 2025 che ha consacrato Bezzecchi come uomo simbolo di Aprilia in MotoGP. Alla sua prima annata completa con la casa di Noale, l’italiano è diventato il pilota più vincente della storia del team in top class, grazie a 3 vittorie nelle gare lunghe (Silverstone, Portimão, Valencia) e 3 successi nelle sprint (Misano, Mandalika, Phillip Island). Il bilancio parla inoltre di 15 podi complessivi, 5 pole position (Austria, Misano, Mandalika, Portimão e Valencia) e di un terzo posto finale nel Mondiale con 353 punti. Numeri che certificano la competitività della RS-GP e la maturità raggiunta dal pilota romagnolo, ormai stabilmente inserito nella lotta al vertice.

Le parole di Bezzecchi e Rivola

“Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni”, e dunque fino al 2028, ha spiegato Bezzecchi, sottolineando come fin dal primo giorno l’obiettivo fosse quello di costruire un progetto a lungo termine. Un’intenzione condivisa anche dal management: “Il rinnovo rappresentava la nostra priorità”, ha dichiarato Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing. La scelta di Bezzecchi di restare, nonostante le offerte ricevute, viene letta come una conferma della bontà del percorso tecnico intrapreso. Ora la sfida è chiara: trasformare la continuità in un salto definitivo verso il titolo. Con una base tecnica consolidata e un pilota nel pieno della maturità agonistica, Aprilia e Bezzecchi puntano a qualcosa di più di semplici podi.