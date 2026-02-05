Mercato Piloti 2027: Aprilia valuta Martin e aspetta. Bagnaia: "Davanti a me grandi opportunità"

Il mercato piloti MotoGP in vista del 2027 ha iniziato a muoversi con largo anticipo e Aprilia è al centro delle dinamiche principali. Dopo il rinnovo biennale di Marco Bezzecchi, annunciato prima dei test di Sepang, la casa di Noale guarda con attenzione al futuro del secondo posto nel box ufficiale. Al momento la sella è occupata da Jorge Martin, ma la sua conferma appare tutt’altro che scontata dopo un 2025 fortemente condizionato dagli infortuni e da qualche tensione contrattuale di troppo. Uno scenario che spinge Aprilia a valutare alternative di alto profilo, mentre sullo sfondo prende forma anche la candidatura di Francesco Bagnaia.

Rivola: “Abbiamo pronti dei piani B, C e D”

A confermare che Aprilia si sta muovendo con prudenza è stato il CEO Massimo Rivola, che parlando al sito ufficiale della MotoGP non ha escluso alcuna ipotesi per il 2027: “Marco (Bezzecchi) era la nostra priorità, ed è positivo aver sistemato il punto numero uno. Se lo meritava: ha mostrato impegno verso l’azienda, il team e lo sviluppo della moto. È una combinazione perfetta”. Una volta blindato Bezzecchi, Aprilia può ora guardarsi intorno con maggiore serenità: “La cosa positiva è che ora abbiamo tempo per osservare il mercato”.

Il matrimonio tra Marco Bezzecchi e Albarosa, l'Aprilia MotoGP. Credits: Aprilia Racing

Sul futuro di Martin, Rivola ha mantenuto una posizione aperta, sottolineando come il talento di Martin non sia ancora emerso pienamente con la RS-GP: “Di Jorge non abbiamo ancora visto tutto il potenziale, sono molto curioso di capire cosa potrà fare”. Allo stesso tempo, però, ha chiarito che il costruttore non resterà scoperto: “Aprilia non dorme mai. Ci sono piani B, piani C e anche piani D. È presto per decidere, la priorità è fissata. Se dimostriamo di saper costruire moto veloci, magari il piano B diventa più semplice del piano Z”.

Negli ultimi mesi diversi nomi di peso sono stati accostati ad Aprilia. Fabio Quartararo è stato uno dei più citati, anche se il francese ha smentito un accordo con Honda pur ammettendo contatti in corso. Più recente, invece, è l’interesse che ruota attorno a Francesco Bagnaia.

Bagnaia guarda oltre Ducati

Il due volte campione del mondo è in scadenza di contratto con Ducati a fine stagione e il suo futuro nel team ufficiale appare sempre più incerto. Le indiscrezioni parlano di una Ducati 2027 schierata con Marc Marquez e Pedro Acosta, uno scenario che spingerebbe Bagnaia a valutare soluzioni alternative.

Rimanere nell’universo Ducati attraverso un team satellite, come il VR46, non sembra però entusiasmarlo. Bagnaia ha ribadito con chiarezza le proprie ambizioni: “Credo di essere un pilota da prime posizioni, quindi le mie ambizioni devono sempre portarmi a stare davanti”. E ha aggiunto: “Ci sono molte opportunità. Il lavoro fatto negli ultimi anni mi aiuta molto in questo momento, ma senza pressione e senza fretta prenderò la decisione che riterrò giusta”.

MotoGP 2025: Francesco Bagnaia (Ducati)

Intervistato a Sepang, il piemontese ha lasciato intendere di avere opzioni concrete sul tavolo: “Siamo più o meno nella stessa situazione di altri piloti. Davanti a me ho grandi opportunità e deciderò molto presto”. E durante un successivo incontro con i media ha precisato: “È chiaro che una stagione come l’ultima può metterti dalla parte sbagliata, ma ho ancora molte opportunità e dobbiamo solo scegliere”.

Il fattore 2027 accelera tutto

Il contesto regolamentare gioca un ruolo chiave. L’arrivo delle nuove regole tecniche nel 2027, con motori 850cc e moto identiche all’interno dello stesso costruttore, sta spingendo i team ufficiali a chiudere le trattative con largo anticipo.

Bagnaia ha ammesso che il tempismo non è ideale, ma lo considera parte del sistema attuale: “È quello che è. Viviamo in un mondo sempre più veloce e bisogna essere rapidi. Jorge Lorenzo ha detto una cosa giusta: vieni ricordato per le ultime gare che fai”. E ha concluso: “È normale che sia così. Negli ultimi tre o quattro anni i contratti si decidono sempre molto prima”.

In questo scenario fluido, e forte delle ottime prestazioni messe in mostra nella seconda metà del 2025, Aprilia resta per il momento alla finestra. Con Bezzecchi già confermato e un posto potenzialmente libero nel 2027, la casa di Noale si prepara a giocare un ruolo centrale nel mercato MotoGP.

05/02/2026