MotoGP Brasile 2026. Bezzecchi cala il bis e trionfa davanti a Martin! Podio Diggia

Gara accorciata di 8 giri per ragioni di sicurezza, il Gran Premio del Brasile torna a premiare Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia coglie subito il comando della gara e si invola solitario verso la seconda vittoria stagionale su due gare disputate, la quarta consecutiva considerando le ultime due gare dello scorso anno! La casa italiana festeggia la doppietta con Jorge Martin, che migliora sessione dopo sessione, in grado di prendersi la seconda piazza con un doppio sorpasso nelle prime fasi su Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, i due ducatisti che si sono sfidati a lungo per la terza posizione. Alla fine l'ha spuntata Diggia, che ha risposto per le rime al sorpasso del campionissimo a -5 giri, tornando sul podio a -3! La lotta per la quinta piazza va al giapponese Ai Ogura su Alex Marquez (ancora Aprilia che beffa Ducati), mentre il festival di moto italiane si interrompe in settima posizione con la KTM di un Pedro Acosta che guida sopra ai problemi della sua moto, e non sprofonda, tenendo dietro la Ducati di Fermin Aldeguer, la Honda di Johann Zarco e l'Aprilia di Raul Fernandez. A punti sia Luca Marini (11° con la Honda), sia Franco Morbidelli (12° con la Ducati), mentre domenica nera per Pecco Bagnaia, che dopo una partenza complicata risale in 11° piazza ma poi cade e saluta la compagnia. In virtù di questi risultati, Marco Bezzecchi torna in testa al mondiale con 56 punti e 11 lunghezze di margine sul compagno Martin. Scivola in terza posizione Pedro Acosta, a quota 42 mentre il miglior ducatista è Di Giannantonio, quarto con 37 punti.

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Bezzecchi leads the pack after a great start! ⚔️#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/l10J3AWD0y — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 22, 2026

La gara. Dominio Bez, che duello Marc-Diggia!

L'Aprilia di Bezzecchi ha uno scatto migliore rispetto alla Ducati del poleman Di Giannantonio e lo brucia mettendosi davanti sin dalla prima curva. Diggia al secondo giro va lungo poi in curva 1 e Marquez ne approfitta per superarlo, ma meglio di tutti fa Martin che in pochi giri si prende la seconda piazza e si lancia all'inseguimento del compagno Bez, che frattanto ha aperto un gap di circa 2 secondi. Il duello Diggia-Marquez di ieri si ripropone, dunque, ma per la terza posizione, con l'italiano che riesce a tenere dietro a lungo lo spagnolo, mentre alle loro spalle retrocede un eroico Acosta, che lotta contro i limiti della sua KTM, calando inesorabilmente nella seconda parte di gara. E allora lo sopravanzano Alex Marquez e Ogura. Capitolo ritiri, nei primi giri sono caduti Miller e Binder, poi al giro 10 hanno salutato sia Mir, sia Bagnaia, che dopo un brutta partenza si era arenato sull'11° posizione. A 5 giri dalla fine cambiano i piloti sul podio, con Marc Marquez che beffa Diggia e si prende la terza piazza. Ma stavolta il centauro del VR46 non ci sta, e a 3 giri dalla fine si riprende la terza piazza! Davanti a loro Martin perde terreno ma i due non riescono a riagganciarlo e finisce così! Bezzecchi vince, è il quarto successo consecutivo in MotoGP, poi Martin, Diggia, Marquez e Ogura, che nelle ultime fasi ha la meglio su Alex Marquez, sesto. Finiscono in top ten anche Acosta, Aldeguer, Zarco e Fernandez, mentre a punti ci sono Marini, Morbidelli, Moreira, Rins e Bastianini. Solo 16° Quartararo, Razgatlioglu e Vinales non prendono punti tra quelli che hanno tagliato il traguardo.

Griglia di Partenza MotoGP Brasile 2026

Risultati Gran Premio MotoGP Brasile 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 22/03/2026