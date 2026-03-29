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MotoGP Stati Uniti 2026, le pagelle del COTA di Austin

Avatar di Simone Valtieri, il 29/03/26

14 minuti fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP degli Stati Uniti al COTA di Austin

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP degli Stati Uniti al COTA di Austin: Marco Bezzecchi, di più non si può! Martin e Acosta: cuore e grinta!
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Le pagelle del Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas di Austin: Marco Bezzecchi, di più non si può! Martin e Acosta: cuore e grinta! Ogura, bellissima incompiuta! Marquez sottotono, Bastianini rinato, Bagnaia ci prova, ma naufraga. Tutti i voti della terza tappa del mondiale MotoGP li trovate qui sotto!

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MARCO BEZZECCHI - VOTO 10 E LODE - Quinto trionfo nelle ultime cinque gare, considerando le ultime due del 2025, al comando dal primo all'ultimo giro. Cos'altro aggiungere? Lui è Simply the Bez!

JORGE MARTIN - VOTO 9 - Super partenza, super duelli, super salvataggi, super velocità. Se non è super, non è Martin. In gioco per la vittoria per 18 giri, ma oggi c'era un pilota in pista più in palla di lui: capita.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - Se le moto hanno un limite, lui gli guida sopra! Generoso come sempre, prima o poi arriverà il successo che sfugge da 12 podi. Come lui, solo Edwards. Terzo anche nel mondiale.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8 - Il poleman è il migliore di una Ducati non più dominante. Oggi Borgo Panigale guarda Noale dal basso e, strano a dirsi, il limite tecnico priva Diggia di un podio meritato.

MARC MARQUEZ - VOTO 7,5 - Pimpante e arrembante ma gli manca qualcosa. Al via perde vari duelli ed è settimo, poi 11° dopo la penalità rimediata ieri nella Sprint. Alle fine rimonta, battaglia e risale in quinta.

ENEA BASTIANINI - VOTO 8 - Ci mette tanto cuore per avere la meglio di Marquez, gli serviva qualche cavallo in più per potercela fare. Stacca profondissimo, lotta e alla fine esce battuto ma a testa altissima.

ALEX MARQUEZ - VOTO 6,5 - Non è l'Alex del 2025, fatica a frenare la moto, ma intanto tratta la gomma meglio di Bagnaia e non arriva lontano da Diggia e Marc. Un piccolo passo nella giusta direzione.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6 - Dopo aver sbagliato la partenza, nella fase centrale era il più veloce, in lotta per il podio, poi crolla visibilmente, non prima di battagliare con tutto se stesso con Marc e Bestia.

AI OGURA - VOTO 8 - Stava facendo una gara fantastica, due sorpassi maiuscoli su Bagnaia e, soprattutto, su Di Giannantonio: vedeva il podio a portata di mano ma qualcosa si è rotto sulla sua moto. Gran peccato!

I voti degli altri

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6 - L'Aprilia più opaca. Alla fine comunque è ottavo, non proprio malissimo.

LUCA MARINI - VOTO 6,5 - Il migliore delle Honda, grazie anche alla caduta di Mir. Weekend discreto.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 6 - No ancora al 100%, l'11° posto è un passettino verso la guarigione.

BRAD BINDER - VOTO 5 - Il più in crisi dei piloti KTM, oggi incassa decine di secondi dai compagni.

DIOGO MOREIRA - VOTO 6 - Altra buona gara, lotta nella pancia del gruppo e racimola punticini.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4,5 - In crisi di prestazioni per tutto il weeked, deve ritrovarsi in fretta.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 7 - Primo punto in MotoGP, migliore delle Yamaha. Di più non può.

JACK MILLER - VOTO 6,5 - Arriva con Toprak e davanti a Quartararo, tutto sommato un buon risultato

FABIO QUARTARARO - VOTO 5,5 - Il faro Yamaha chiede troppo alle gomme e cala nel finale.

ALEX RINS - VOTO 5 - Su una pista dove un tempo vinse, oggi è ultimo a 11''dal penultimo. Male male.

JOAN MIR - VOTO 4 - Era partito alla grande, poi un lungo, la penalità e la caduta, tutto in pochi minuti.

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Scatta bene, poi cade al giro 2, e anche se torna in sella la gara è rovinata.

Maverick Vinales non partecipa alla gara per infortunio

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Pubblicato da Simone Valtieri, 29/03/2026
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