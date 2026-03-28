MotoGP Stati Uniti 2026. Che Martin! Sua la sprint passando Bagnaia all'ultimo giro!

Jorge Martin vince la sprint del Gran Premio degli Stati Uniti e, soprattutto, torna in testa al mondiale dopo più di un anno! L'iberico azzecca la scelta della gomma, media al posteriore, e dopo una prima parte di gara più attendista (per modo di dire... visto il bel sorpasso su Acosta), approfitta della caduta del suo compagno Bezzecchi (in gran rimonta anche lui prima di un erroraccio) e va a riprendere un Pecco Bagnaia in versione 2024. Purtroppo per il ducatista, in testa sin dalla prima staccata, il successo va al suo amico e rivale, che però si stende nel corso del giro di rientro, mentre stava impennando per festeggiare. Sul podio finisce anche un generosissimo Pedro Acosta, che si difende con i denti da Joan Mir (quarto fino a un giro dalla fine), e approfitta anch'esso della caduta del Bez. Quarto finisce dunque uno splendido Enea Bastianini, in rimonta con la sua KTM dalla 12° posizione, mentre finiscono a punti anche Alex Marquez (Ducati), Luca Marini (Honda), Ai Ogura (Aprilia), Raul Fernandez (Aprilia) e Johann Zarco (Honda). Non si iscrivono alla festa Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Nel corso del primo giro, mentre lottavano per la terza piazza provvisoria, l'iberico è andato troppo lungo e nonostante il tentativo di Diggia di evitare il contatto, il poleman è stato travolto e ha finito lì la sua gara. In virtù di questi risultati, Martin torna in testa al mondiale, anche se solo di un punto sul compagno Bezzecchi, terzo Acosta, lontano appena 7 punti, ma il grosso del bottino si assegna domani, e viste le premesse, ci sarà da divertirsi.

La gara. Bagnaia sempre in testa, ma alla fine la spunta Martin!

Allo spegnimento dei semafori, tra Di Giannantonio e Acosta che cercano di prendere la testa, la spunta Pecco Bagnaia, che imposta la traiettoria migliore e si ritrova al comando seguito da Acosta e da Marc Marquez, subito passato però da Di Giannantonio. L'iberico, per riprendersi la posizione su Diggia, però, va lungo e lo sperona, ponendo fine alla gara di entrambi (anche se Diggia riparte, salvo riportare dopo qualche giro la moto ai box). Dietro a Bagnaia e Acosta si mette Mir, mentre Martin e Bezzecchi seguono a ruota, davanti ad Alex Marquez. Al giro due Pecco sembra poter prendere un minimo margine sui cinque che lo seguono, impostando come piace a lui una gara sul ritmo. Martin è il più in palla del gruppo, ma Mir è un osso duro da superare e difende con i denti la terza piazza sull'iberico. All'inizio del quarto giro Bagnaia ha preso circa un secondo di margine sui cinque che invece viaggiano compatti, o quasi, visto che Alex Marquez sembra unpo' staccarsi. Arriva il sorpasso di Martin su Mir con lo spagnolo dell'Aprilia che mette la KTM di Acosta nel mirino. Mentre si ritira Moreira, Martin - unico con la gomma media del gruppo di testa - passa in seconda posizione e mette nel mirino l'ex rivale Bagnaia, lontano appena 1''3. Si sveglia anche Bezzecchi che passa Marini e poi, alla fine del quinto giro, anche Acosta. A metà gara Pecco mantiene 1''3 su Martin, mentre Bezzecchi è staccato 1''9 dalla testa. Acosta, Mir e Alex Marquez si staccano, mentre da dietro risalgono Marini e Bastianini. Si ritira anche Razgatlioglu per un problema tecnico, e se Bagnaia allunga a 1''5, Martin deve guardarsi dal compagno Bezzecchi che gli torna sotto e lo bracca. E l'attacco del Bez arriva nel corso del sesto passaggio, con Martin che non molla e si accoda. Il terz'ultimo giro inizia con un Bagnaia al comando con 1''4 sul Bez e un ritmo costante sotto il 2''02, peccato che Marco, nel tentativo di riprendere Pecco, inchioda malamente e poi cade, un errore macroscopico, visti i punti in palio e il suo obiettivo stagionale. Martin torna secnodo a 1''3 da Bagnaia, che nel frattempo alza un po' il ritmo e comincia a soffrire. Aperto anche il discorso per la terza piazza, con Acosta che deve difendersi da Mir, Alex Marquez e Bastianini, tutti molto vicini. 2 giri al termine e il divario tra primo e secondo scende a solo mezzo secondo! Manca un ultimo giro, intanto cadono Rins e Mir, mentre Bagnaia sembra alle corde e Martin quasi lo tampona. Martin entra, tocca Bagnaia che per non cadere si rialza! E l'iberico va a vincere la sua 17° sprint in carriera! Ottima gara di Pecco, che però paga il calo della sua gomma morbida! Sul podio Acosta, e poi un super Bastianini, quarto, che supera Alex Marquez! Marini, Ogura, Fernandez e Zarco.

Super pole Di Giannantonio, Bezzecchi secondo (ma penalizzato).

Al termine di una sessione di qualifica entusiasmante, Fabio Di Giannantonio conquista la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti riscrivendo il record della pista di Austin e avvicinando la barriera dei 2 minuti netti (un record che resterà a lungo, visto che con le moto del prossimo anno i numeri si alzeranno notevolmente). Il tempo finale è di 2'00''136, che garantisce al pilota della Ducati del team VR46 quasi due decimi di margine sul leader del mondiale Marco Bezzecchi con l'Aprilia. In prima fila, però, non scatterà l'italiano, penalizzato di due posizioni in griglia nella gara di domenica assieme a Luca Marini per aver rallentato e danneggiato Marc Marquez nel corso del suo giro veloce. In seconda piazza domenica scatterà Pedro Acosta (KTM), staccato di 3 decimi, mentre in terza ci sarà un Francesco Bagnaia che recrimina anch'egli per il traffico trovato nel corso del secondo tentativo. Bez andrà a occupare la quarta posizione in seconda fila, davanti a Joan Mir e Marc Marquez, mentre in terza ci sono tre spagnoli: Jorge Martin, Alex Marquez e Fermin Aldeguer, quest'ultimo che ha giovato della retrocessione di Marini, così come Ogura, 10° davanti anche a un altro italiano, il buon Enea Bastianini, 12° e danneggiato a sua volta da Marc Marquez (che è stato però graziato dagli steward). Non si sono qualificati perl a Q2 Raul Fernandez (Aprilia), Diogo Moreira e Johann Zarco (entrambi Honda), che si sono presi la quinta fila. Uno sconsolato Fabio Quartararo scatterà in 16° piazza davanti al compagno di marca Toprak Razgatlioglu, mentre 20° e penultimo sarà un deluso Franco Morbidelli.

Risultati Qualifiche MotoGP Stati Uniti 2026

Risultati Gara Sprint MotoGP Stati Uniti 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 28/03/2026