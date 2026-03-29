SBK Portimao: Bulega 10 e lode! Chiude la tripletta in Portogallo e vola nel mondiale

Dopo aver dominato Gara-1, Nicolò Bulega e la Ducati avevano già messo un’ipoteca pesantissima sul weekend di Portimao, confermando una superiorità evidente sia sul passo gara sia nella gestione delle fasi decisive anche nella Superpole Race. Alle sue spalle il compagno di squadra Iker Lecuona ha completato la seconda doppietta Ducati del weekend, mentre Miguel Oliveira con la BMW ha fatto nuovamente gioire il pubblico di casa, accorso copioso all'Autodromo dell'Algarve, conquistando il suo secondo podio nel WorldSBK. Una gara che ha visto riscattarsi in parte anche Yari Montella, caduto ieri, e che ha chiuso in sesta posizione dietro ai due fratelli Lowes, Alex (Bimota) davanti a Sam (Ducati).

🆙 @LecuonaIker's fighting his way up the grid after not a really successful race start💥#PortugueseWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/2aw1Yo88YO — WorldSBK (@WorldSBK) March 29, 2026

Dominio totale per Bulega, sesto trionfo su sei nel 2026

La domenica pomeriggio non cambia il copione e Nicolò Bulega e la Ducati completano una tripletta perfetta vincendo anche Gara-2, al termine di un’altra prova autoritaria. Il pilota emiliano scatta ancora una volta benissimo dalla pole e prende subito il comando, mentre alle sue spalle si accende la lotta per il podio. Iker Lecuona (Ducati), dopo una partenza non brillante, ricostruisce la sua gara con una serie di sorpassi decisi che lo portano nuovamente fino al secondo posto (il terzo del weekend), completando l’ennesima doppietta del team ufficiale. Miguel Oliveira (BMW), sostenuto dal pubblico portoghese, difende con grinta la terza posizione dagli attacchi di Alex Lowes (Bimota), riuscendo a conquistare il suo terzo podio su tre. Davanti, però, non c’è partita: Bulega firma la decima vittoria consecutiva, un dato che certifica un dominio tecnico e mentale impressionante.

Il podio è sempre uguale, Lecuona secondo e Oliveira terzo!

Alle spalle del podio resta serrata la lotta per le posizioni di rincalzo, con Alex Lowes (Bimota) quarto a pochi millesimi da Oliveira, seguito dal gemello Sam Lowes (Ducati), ancora una volta costante in top five. Ottima rimonta per Lorenzo Baldassarri (Ducati), sesto al traguardo, mentre più indietro Danilo Petrucci (BMW) ha la meglio su Axel Bassani (Bimota) nel finale per la settima posizione. In zona punti anche Andrea Locatelli (Yamaha) e Remy Gardner (Yamaha), in una gara segnata da numerose cadute, tra cui quelle di Alvaro Bautista, Yari Montella (come in Gara-1) e Tarran Mackenzie. In classifica generale, Bulega vola ora a quota 124 punti, con un margine già importante su Lecuona e Bassani, quasi doppiati entrambi: un avvio di stagione che lo consacra come uomo da battere nel 2026. Prossima fermata: Assen, nei Paesi Bassi, tra due settimane, e vedremo se dopo Pasqua cambieranno gli equilibri di un mondiale che sembra già indirizzato dopo appena due round su 12.

Risultati Superpole Race Superbike Round Portimao 2026

Risultati Gara-2 Superbike Round Portimao 2026