SBK Phillip Island: Bulega perfetto anche sul bagnato, tripletta e fuga mondiale

Nicolò Bulega e la Ducati firmano un weekend semplicemente perfetto a Phillip Island, completando la tripletta dopo Gara-1 e Superpole Race con un’altra vittoria dominante in Gara-2, disputata su pista bagnata. Il pilota emiliano scatta ancora una volta al comando e impone subito il proprio ritmo, costruendo un margine che nessuno riesce a colmare, nemmeno nelle condizioni più insidiose. Alle sue spalle si accende una gara ricca di colpi di scena: Axel Bassani con la Bimota conquista un prezioso secondo posto dopo aver approfittato delle cadute e degli errori altrui, mentre Alvaro Bautista, alla prima stagione con il team Barni Ducati, torna sul podio chiudendo terzo. Gara caotica fin dai primi giri: Sam Lowes (Ducati) cade mentre è in zona podio e rimedia una frattura al polso, Yari Montella (Ducati) scivola quando era secondo e anche Alex Lowes (Bimota) finisce a terra nel finale. Davanti, però, non c’è storia: Bulega centra la tripletta e vola subito in testa al Mondiale, confermandosi il punto di riferimento della categoria. Nicolò è anche diventato il pilota italiano più vincente in Superbike, superando in un solo weekend sia Max Biaggi (21 vittorie) sia Marco Melandri (22) e issandosi in testa a quota 23. Va detto che in Superbike anche le Superpole Race valgono come vittoria, format che ai tempidi Biaggi e Melandri non esistava.

Rimonte e sorprese, e che Mackanzie sul bagnato!

Alle spalle del podio si mette in luce Tarran Mackenzie (Yamaha), autore di una gara straordinaria sul bagnato che lo porta dal 13° al quarto posto, miglior risultato in carriera nel WorldSBK. Bene anche Andrea Locatelli (Yamaha), quinto e migliore delle moto giapponesi in un weekend complicato. La lotta per la sesta posizione vede protagonisti Danilo Petrucci (BMW), Miguel Oliveira (BMW) e Iker Lecuona (Ducati), con il ternano che riesce a spuntarla su un Oliveira ancora una volta protagonista di una grande rimonta, dalla 21ª alla settima posizione. Più indietro Lorenzo Baldassarri (Ducati), penalizzato con un doppio long lap per partenza anticipata ma comunque nono al traguardo, davanti a Garrett Gerloff (Kawasaki). In zona punti anche Alberto Surra (Ducati) e Tetsuta Nagashima (Honda), mentre si registrano diversi ritiri, tra cui quelli di Xavi Vierge (Yamaha) e dei già citati fratelli Lowes.

Superpole decisiva, Bulega implacabile

La domenica australiana si era aperta con una Superpole Race combattuta e imprevedibile, vinta ancora da Nicolò Bulega e la Ducati, ma questa volta al termine di una rimonta. Scattato dalla pole, il leader del campionato ha infatto perso terreno nelle prime fasi, scivolando fino alla quarta posizione, prima di ricostruire giro dopo giro la sua gara con una serie di sorpassi. Alle sue spalle si esalta Axel Bassani con la Bimota, secondo e al primo podio con la nuova moto, mentre Alex Lowes completa la festa Bimota con il terzo posto. Ai piedi del podio Yari Montella (Ducati), a lungo in testa prima di un errore, seguito da Sam Lowes e Garrett Gerloff. Più indietro Alvaro Bautista, settimo, e Lorenzo Baldassarri, ottavo, mentre Miguel Oliveira è protagonista di una rimonta interrotta da un problema tecnico nel finale.

