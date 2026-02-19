La lineup completa del WorldSBK 2026

Saranno 21 (più due) i piloti che si daranno battaglia nel Mondiale WorldSBK 2026, stagione che segna l’inizio di una nuova era dopo gli addii eccellenti degli ultimi anni e il passaggio di alcuni big verso altri campionati. Il +2 riguada Tetsuta Nagashima e Ryan Vickers, che sostituiranno nel primo round i due piloti ufficiali Honda, entrambi infortunati, Somkiat Chantra e Jake Dixon. I riflettori saranno puntati soprattutto su Nicolò Bulega, vicecampione del mondo in carica e ora grande favorito con la Ducati ufficiale, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata libera da Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Attenzione però anche a un gruppo di contendenti sempre più ampio e competitivo: Danilo Petrucci sulla BMW, Alvaro Bautista con il team Barni, ma anche i fratelli Alex e Sam Lowes, oltre a piloti in crescita come Andrea Locatelli, Remy Gardner e Xavi Vierge. Occhio anche ai nuovi innesti, tra cui Miguel Oliveira, all’esordio tra le derivate di serie, e ai giovani pronti a mettersi in mostra come Stefano Manzi e Lorenzo Baldassarri. Di seguito tutti i piloti e i team iscritti al mondiale 2026.

La entry-list completa del WorldSBK 2026

N° Pilota Nazionalità Team Moto Note 9 Danilo Petrucci Italia Rokit BMW Motorrad BMW M1000 RR 88 Miguel Oliveira Portogallo Rokit BMW Motorrad BMW M1000 RR 22 Alex Lowes Regno Unito Bimota by Kawasaki Racing Bimota KB998 Rimini 47 Axel Bassani Italia Bimota by Kawasaki Racing Bimota KB998 Rimini 11 Nicolò Bulega Italia Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 7 Iker Lecuona Spagna Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 5 Yari Montella Italia Barni Spark Racing Ducati Ducati Panigale V4 R i 19 Alvaro Bautista Spagna Barni Spark Racing Ducati Ducati Panigale V4 R i 14 Sam Lowes Regno Unito ELF Marc VDS Racing Ducati Panigale V4 R i 34 Lorenzo Baldassarri Italia Team GoEleven Ducati Panigale V4 R i 67 Alberto Surra Italia Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R i 95 Tarran Mackenzie Regno Unito MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R i 35 Somkiat Chantra Thailandia Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 96 Jake Dixon Regno Unito Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 45 Tetsuta Nagashima Giappone Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 17 Ryan Vickers Regno Unito Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 31 Garrett Gerloff Stati Uniti Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha Prometeon Yamaha YZF-R1 97 Xavi Vierge Spagna Pata Yamaha Prometeon Yamaha YZF-R1 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha Yamaha YZF-R1 62 Stefano Manzi Italia GYTR GRT Yamaha Yamaha YZF-R1 54 Bahattin Sofuoglu Turchia Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R1 i 13 Mattia Rato Italia Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R1 i

i = Piloti indipendenti

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/02/2026