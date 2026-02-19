La lineup completa del WorldSBK 2026

Saranno 21 (più due) i piloti che si daranno battaglia nel Mondiale WorldSBK 2026, stagione che segna l’inizio di una nuova era dopo gli addii eccellenti degli ultimi anni e il passaggio di alcuni big verso altri campionati. Il +2 riguada Tetsuta Nagashima e Ryan Vickers, che sostituiranno nel primo round i due piloti ufficiali Honda, entrambi infortunati, Somkiat Chantra e Jake Dixon. I riflettori saranno puntati soprattutto su Nicolò Bulega, vicecampione del mondo in carica e ora grande favorito con la Ducati ufficiale, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata libera da Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Attenzione però anche a un gruppo di contendenti sempre più ampio e competitivo: Danilo Petrucci sulla BMW, Alvaro Bautista con il team Barni, ma anche i fratelli Alex e Sam Lowes, oltre a piloti in crescita come Andrea Locatelli, Remy Gardner e Xavi Vierge. Occhio anche ai nuovi innesti, tra cui Miguel Oliveira, all’esordio tra le derivate di serie, e ai giovani pronti a mettersi in mostra come Stefano Manzi e Lorenzo Baldassarri. Di seguito tutti i piloti e i team iscritti al mondiale 2026.
La entry-list completa del WorldSBK 2026
|N°
|Pilota
|Nazionalità
|Team
|Moto
|Note
|9
|Danilo Petrucci
|Italia
|Rokit BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|88
|Miguel Oliveira
|Portogallo
|Rokit BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|22
|Alex Lowes
|Regno Unito
|Bimota by Kawasaki Racing
|Bimota KB998 Rimini
|47
|Axel Bassani
|Italia
|Bimota by Kawasaki Racing
|Bimota KB998 Rimini
|11
|Nicolò Bulega
|Italia
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|7
|Iker Lecuona
|Spagna
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|5
|Yari Montella
|Italia
|Barni Spark Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|i
|19
|Alvaro Bautista
|Spagna
|Barni Spark Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|i
|14
|Sam Lowes
|Regno Unito
|ELF Marc VDS Racing
|Ducati Panigale V4 R
|i
|34
|Lorenzo Baldassarri
|Italia
|Team GoEleven
|Ducati Panigale V4 R
|i
|67
|Alberto Surra
|Italia
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|i
|95
|Tarran Mackenzie
|Regno Unito
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|i
|35
|Somkiat Chantra
|Thailandia
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R SP
|96
|Jake Dixon
|Regno Unito
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R SP
|45
|Tetsuta Nagashima
|Giappone
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R SP
|17
|Ryan Vickers
|Regno Unito
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R SP
|31
|Garrett Gerloff
|Stati Uniti
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|55
|Andrea Locatelli
|Italia
|Pata Yamaha Prometeon
|Yamaha YZF-R1
|97
|Xavi Vierge
|Spagna
|Pata Yamaha Prometeon
|Yamaha YZF-R1
|87
|Remy Gardner
|Australia
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha YZF-R1
|62
|Stefano Manzi
|Italia
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha YZF-R1
|54
|Bahattin Sofuoglu
|Turchia
|Yamaha Motoxracing
|Yamaha YZF-R1
|i
|13
|Mattia Rato
|Italia
|Yamaha Motoxracing
|Yamaha YZF-R1
|i
i = Piloti indipendenti