La Superbike prende il via dall'Australia. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Dopo oltre quattro mesi di attesa, il Mondiale Superbike 2026 è pronto a riaccendere i motori a Phillip Island, circuito iconico che inaugura una stagione ricca di novità e incognite. Archiviati i test invernali – spesso condizionati dal meteo – è arrivato il momento delle prime risposte in pista, in un campionato che si presenta profondamente rinnovato, tra cambi di squadra, nuove moto e l’assenza di alcuni grandi protagonisti degli ultimi anni. Il round australiano, come da tradizione, offrirà subito indicazioni importanti sui valori in campo, su un tracciato spettacolare dove il grip, la gestione gomme e il vento giocano un ruolo determinante

Bulega riferimento, ma la concorrenza è agguerrita

Il grande favorito della vigilia è Nicolò Bulega (Ducati Aruba.it Racing), che arriva a Phillip Island forte dei risultati del 2025 e di una pre-season molto convincente. Il pilota italiano ha dominato gli ultimi test sul circuito australiano, rifilando distacchi importanti agli avversari e confermandosi il punto di riferimento tecnico e sportivo della categoria. Alle sue spalle, però, la concorrenza non manca: Danilo Petrucci (BMW) è chiamato a una stagione da protagonista con la nuova M1000RR, mentre Andrea Locatelli (Yamaha) resta uno dei piloti più solidi del lotto. Occhi puntati anche su Alvaro Bautista (Ducati Barni), che debutta in un team indipendente ma resta uno dei piloti più vincenti su questo tracciato, e su Alex Lowes (Bimota-Kawasaki), chiamato a riportare al vertice un marchio storico. Tra le novità tecniche e sportive spiccano anche gli esordi di diversi piloti su nuove moto, come Miguel Oliveira (BMW) e Iker Lecuona (Ducati ufficiale), chiamati a trovare subito il giusto feeling in un contesto altamente competitivo.

Nuove gerarchie e incognite della vigilia

Il 2026 segna di fatto l’inizio di un nuovo ciclo per la Superbike: l’addio di protagonisti come Toprak Razgatlioglu, passato in MotoGP, e il ritiro di Jonathan Rea aprono scenari inediti nella lotta al titolo. Molti team sono ancora alla ricerca del miglior equilibrio tecnico, complice un inverno con pochi chilometri sull’asciutto, mentre altri devono fare i conti con problemi fisici e infortuni che complicano l’inizio di stagione. In particolare, Honda arriva in Australia con una line-up rimaneggiata, mentre diversi piloti – tra cui Remy Gardner (Yamaha GRT) – sono chiamati a stringere i denti dopo acciacchi invernali. Al contrario, giovani talenti e rookie come Stefano Manzi (Yamaha GRT) proveranno a mettersi in luce fin da subito in un campionato sempre più competitivo e imprevedibile.

ROUND AUSTRALIA IN TV

Il weekend australiano seguirà il format ormai consolidato della Superbike, con tre gare distribuite tra sabato e domenica: Gara 1 aprirà il programma, seguita dalla Superpole Race e da Gara 2. Un trittico che spesso regala spettacolo e può già indirizzare la classifica iridata dopo il primo appuntamento stagionale. A Phillip Island si correrà in orari mattutini per il pubblico italiano, con la Superpole Race e le due gare lunghe concentrate tra l’alba e la prima mattinata. Di seguito trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend, dalle prove libere alle gare, per non perdere nemmeno un minuto del primo round del Mondiale Superbike 2026. L'appuntamento australiano andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in differita sul digitale terrestre su TV8.