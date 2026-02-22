Superbike 2026: classifica piloti e costruttori

Dopo due titoli consecutivi, Toprak Razgatlioglu ha lasciato la Superbike orfana del proprio campione, andando a correre in MotoGP. Chi sarà il successore del turco sul trono delle derivate di serie? L'aspirante numero uno sarà Nicolò Bulega in sella alla Ducati: il vicecampione del mondo dovrà però guardarsi le spalle da un nutrito gruppo di veterani e outsider. Alla prima categoria appartengono Danilo Petrucci, passato in BMW, e Alvaro Bautista, rimasto sulla Ducati ma in un box diverso, quello del team satellite Barni Sparks. Gli outsider saranno capitanati dagli italiani Andrea Locatelli (Yamaha) e Axel Bassani (Bimota), dai fratelli britannici Alex e Sam Lowes (rispettivamente su Bimota e Ducati), e dagli iberici Iker Lecuona (spagnolo, pilota ufficiale Ducati) e Miguel Oliveira (portoghese, in sella alla BMW). Di seguito potrete leggere, ruond dopo round, le classifiche aggiornate del mondiale Superbike 2026.

Classifica Piloti Superbike 2026

Pos Pilota Moto Naz. Punti 1 Nicolò Bulega Ducati ITA 62 2 Axel Bassani Bimota ITA 42 3 Yari Montella* Ducati ITA 26 4 Lorenzo Baldassarri* Ducati ITA 25 5 Alvaro Bautista* Ducati ITA 19 6 Iker Lecuona Ducati SPA 19 7 Terran Mackenzie* Ducati GBR 17 8 Miguel Oliveira BMW POR 17 9 Sam Lowes* Ducati GBR 16 10 Danilo Petrucci BMW ITA 16 11 Alex Lowes Bimota GBR 16 12 Garrett Gerloff Kawasaki USA 15 13 Andrea Locatelli Yamaha ITA 14 14 Albero Surra* Ducati ITA 11 15 Tetsuta Nagashima Honda JPN 7 16 Remy Gardner Yamaha AUS 3 17 Stefano Manzi Yamaha ITA 2 18 Bahattin Sofuoglu* Yamaha TUR 1 19 Ryan Vickers Honda GBR 1 20 Somkiat Chantra Honda JPN 0 Jake Dixon Honda GBR 0 Xavi Vierge Yamaha SPA 0 Mattia Rato* Yamaha ITA 0

*Piloti indipendenti

Classifica Costruttori Superbike 2026

Pos Costruttore Punti 1 Ducati 62 2 Bimota 42 3 BMW 18 4 Kawasaki 15 5 Yamaha 14 6 Honda 7

Classifica Team Superbike 2026

Pos Team Punti 1 Aruba.it Racing - Ducati 81 2 Bimota by Kawasaki Racing Team 58 3 Barni Spark Racing Team - Ducati* 45 4 ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 33 5 Team Goeleven - Ducati* 25 6 MGM Optical Express Racing - BMW* 17 7 ELF Marc VDS Racing Team - Ducati* 16 8 Kawasaki WorldSBK Team* 15 9 Pata Maxus Yamaha 14 10 Motocorsa Racing - Ducati* 11 11 Honda HRC 8 12 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team* 5 13 Motoxracing WorldSBK Team - Yamaha* 1

