Superbike 2026: classifica piloti e costruttori

Dopo due titoli consecutivi, Toprak Razgatlioglu ha lasciato la Superbike orfana del proprio campione, andando a correre in MotoGP. Chi sarà il successore del turco sul trono delle derivate di serie? L'aspirante numero uno sarà Nicolò Bulega in sella alla Ducati: il vicecampione del mondo dovrà però guardarsi le spalle da un nutrito gruppo di veterani e outsider. Alla prima categoria appartengono Danilo Petrucci, passato in BMW, e Alvaro Bautista, rimasto sulla Ducati ma in un box diverso, quello del team satellite Barni Sparks. Gli outsider saranno capitanati dagli italiani Andrea Locatelli (Yamaha) e Axel Bassani (Bimota), dai fratelli britannici Alex e Sam Lowes (rispettivamente su Bimota e Ducati), e dagli iberici Iker Lecuona (spagnolo, pilota ufficiale Ducati) e Miguel Oliveira (portoghese, in sella alla BMW). Di seguito potrete leggere, ruond dopo round, le classifiche aggiornate del mondiale Superbike 2026.

Classifica Piloti Superbike 2026

PosPilotaMotoNaz.Punti
1Nicolò BulegaDucatiITA62
2Axel BassaniBimotaITA42
3Yari Montella*DucatiITA26
4Lorenzo Baldassarri*DucatiITA25
5Alvaro Bautista*DucatiITA19
6Iker LecuonaDucatiSPA19
7Terran Mackenzie*DucatiGBR17
8Miguel OliveiraBMWPOR17
9Sam Lowes*DucatiGBR16
10Danilo PetrucciBMWITA16
11Alex LowesBimotaGBR16
12Garrett GerloffKawasakiUSA15
13Andrea LocatelliYamahaITA14
14Albero Surra*DucatiITA11
15Tetsuta NagashimaHondaJPN7
16Remy GardnerYamahaAUS3
17Stefano ManziYamahaITA2
18Bahattin Sofuoglu*YamahaTUR1
19Ryan VickersHondaGBR1
20Somkiat ChantraHondaJPN0
  Jake DixonHondaGBR0
  Xavi ViergeYamahaSPA0
  Mattia Rato*YamahaITA0

*Piloti indipendenti

Classifica Costruttori Superbike 2026

PosCostruttorePunti
1Ducati62
2Bimota42
3BMW18
4Kawasaki15
5Yamaha14
6Honda7

Classifica Team Superbike 2026

PosTeamPunti
1Aruba.it Racing - Ducati81
2Bimota by Kawasaki Racing Team58
3Barni Spark Racing Team - Ducati*45
4ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team33
5Team Goeleven - Ducati*25
6MGM Optical Express Racing - BMW*17
7ELF Marc VDS Racing Team - Ducati*16
8Kawasaki WorldSBK Team*15
9Pata Maxus Yamaha14
10Motocorsa Racing - Ducati*11
11Honda HRC8
12GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team*5
13Motoxracing WorldSBK Team - Yamaha*1
