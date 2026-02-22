Superbike 2026: classifica piloti e costruttori

Dopo due titoli consecutivi, Toprak Razgatlioglu ha lasciato la Superbike orfana del proprio campione, andando a correre in MotoGP. Chi sarà il successore del turco sul trono delle derivate di serie? L'aspirante numero uno sarà Nicolò Bulega in sella alla Ducati: il vicecampione del mondo dovrà però guardarsi le spalle da un nutrito gruppo di veterani e outsider. Alla prima categoria appartengono Danilo Petrucci, passato in BMW, e Alvaro Bautista, rimasto sulla Ducati ma in un box diverso, quello del team satellite Barni Sparks. Gli outsider saranno capitanati dagli italiani Andrea Locatelli (Yamaha) e Axel Bassani (Bimota), dai fratelli britannici Alex e Sam Lowes (rispettivamente su Bimota e Ducati), e dagli iberici Iker Lecuona (spagnolo, pilota ufficiale Ducati) e Miguel Oliveira (portoghese, in sella alla BMW). Di seguito potrete leggere, ruond dopo round, le classifiche aggiornate del mondiale Superbike 2026.
Le classifiche del campionato del mondo Superbike 2026 aggiornati al round 1 - Phillip Island
Classifica Piloti Superbike 2026
|Pos
|Pilota
|Moto
|Naz.
|Punti
|1
|Nicolò Bulega
|Ducati
|ITA
|62
|2
|Axel Bassani
|Bimota
|ITA
|42
|3
|Yari Montella*
|Ducati
|ITA
|26
|4
|Lorenzo Baldassarri*
|Ducati
|ITA
|25
|5
|Alvaro Bautista*
|Ducati
|ITA
|19
|6
|Iker Lecuona
|Ducati
|SPA
|19
|7
|Terran Mackenzie*
|Ducati
|GBR
|17
|8
|Miguel Oliveira
|BMW
|POR
|17
|9
|Sam Lowes*
|Ducati
|GBR
|16
|10
|Danilo Petrucci
|BMW
|ITA
|16
|11
|Alex Lowes
|Bimota
|GBR
|16
|12
|Garrett Gerloff
|Kawasaki
|USA
|15
|13
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|ITA
|14
|14
|Albero Surra*
|Ducati
|ITA
|11
|15
|Tetsuta Nagashima
|Honda
|JPN
|7
|16
|Remy Gardner
|Yamaha
|AUS
|3
|17
|Stefano Manzi
|Yamaha
|ITA
|2
|18
|Bahattin Sofuoglu*
|Yamaha
|TUR
|1
|19
|Ryan Vickers
|Honda
|GBR
|1
|20
|Somkiat Chantra
|Honda
|JPN
|0
|Jake Dixon
|Honda
|GBR
|0
|Xavi Vierge
|Yamaha
|SPA
|0
|Mattia Rato*
|Yamaha
|ITA
|0
*Piloti indipendenti
Classifica Costruttori Superbike 2026
|Pos
|Costruttore
|Punti
|1
|Ducati
|62
|2
|Bimota
|42
|3
|BMW
|18
|4
|Kawasaki
|15
|5
|Yamaha
|14
|6
|Honda
|7
Classifica Team Superbike 2026
|Pos
|Team
|Punti
|1
|Aruba.it Racing - Ducati
|81
|2
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|58
|3
|Barni Spark Racing Team - Ducati*
|45
|4
|ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|33
|5
|Team Goeleven - Ducati*
|25
|6
|MGM Optical Express Racing - BMW*
|17
|7
|ELF Marc VDS Racing Team - Ducati*
|16
|8
|Kawasaki WorldSBK Team*
|15
|9
|Pata Maxus Yamaha
|14
|10
|Motocorsa Racing - Ducati*
|11
|11
|Honda HRC
|8
|12
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team*
|5
|13
|Motoxracing WorldSBK Team - Yamaha*
|1