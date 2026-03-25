La Superbike approda in Portogallo. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Dopo il round inaugurale di Phillip Island, il Mondiale Superbike 2026 torna in pista questo weekend all’Autodromo Internacional do Algarve per il Gran Premio del Portogallo. Un tracciato spettacolare, famoso per i suoi saliscendi e per le condizioni spesso imprevedibili, che rappresenta già un banco di prova importante per capire gli equilibri della stagione. Dopo la tripletta australiana, tutti gli occhi sono puntati su Nicolò Bulega (Ducati Aruba.it Racing), leader del campionato e riferimento tecnico del momento, chiamato a confermare il dominio anche su una pista dove nel 2025 aveva chiuso sempre secondo.

Bulega contro tutti, Oliveira ci prova in casa

Il pilota emiliano arriva in Portogallo con il vento in poppa e con l’obiettivo di allungare la propria striscia vincente, ma la concorrenza è pronta a rispondere. Il primo rivale atteso è l’idolo di casa Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team), che potrà contare sul sostegno del pubblico e su una tradizione favorevole della casa tedesca, vincitrice delle ultime gare disputate a Portimao. Con lui anche Danilo Petrucci (BMW) proverà a inserirsi nella lotta al vertice. Attenzione poi a Alvaro Bautista (Ducati Barni) e Jonathan Rea (Honda HRC), due specialisti della pista portoghese: lo spagnolo vanta cinque successi qui, mentre il nordirlandese addirittura tredici. Proprio Rea è atteso al rientro con Honda, dopo lo stop per infortunio, e rappresenta una delle grandi incognite del weekend. Tra le novità anche Iker Lecuona (Ducati Aruba.it Racing), in crescita dopo un buon debutto in Australia e pronto a confermarsi nelle posizioni di vertice.

Giovani in crescita e caccia al podio

Il primo round stagionale ha regalato anche nuovi protagonisti, e Portimao sarà il banco di prova per confermare le gerarchie emergenti. Yari Montella (Ducati Barni) e Lorenzo Baldassarri (Ducati GoEleven), entrambi a podio in Australia, vogliono dimostrare che non si è trattato di un exploit isolato. Stesso discorso per il team Bimota, con Axel Bassani (Bimota-Kawasaki) e Alex Lowes (Bimota-Kawasaki) già protagonisti nelle prime gare e pronti a consolidare il proprio ruolo tra i migliori. Tra i piloti in crescita anche Garrett Gerloff (Kawasaki) e Tarran Mackenzie (MGM Racing), mentre riflettori puntati sui rookie come Alberto Surra (Motocorsa Racing) e Stefano Manzi (Yamaha GRT), chiamati a proseguire il loro percorso di adattamento. Yamaha, in particolare, è attesa a un deciso passo avanti dopo un avvio sottotono, con Andrea Locatelli (Yamaha Pata Maxus) che resta il principale riferimento della casa giapponese.

Round Phillip Island 2026, Nicolò Bulega (Ducati). Credits: Worldsbk.com

ROUND PORTOGALLO IN TV

Il weekend di Portimao seguirà il format classico del WorldSBK, con tre gare distribuite tra sabato e domenica: Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Un trittico che spesso regala spettacolo su uno dei circuiti più tecnici e impegnativi del calendario, dove i distacchi possono essere minimi e ogni dettaglio fa la differenza. Di seguito trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend, comprese le sessioni di prove, qualifiche e le tre gare, per seguire al meglio il secondo round del Mondiale Superbike 2026. Parole chiave: Superbike 2026, Portimao, Nicolò Bulega, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci, orari SBK Portogallo, WorldSBK 2026, Ducati Superbike.

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Venerdì 27 marzo

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Pubblicato da Simone Valtieri, 25/03/2026