SBK Portimao: Bulega non si ferma, in gara-1 arriva l'ottava vittoria di fila

Nicolò Bulega e la Ducati continuano a dettare legge nel WorldSBK 2026: a Portimao arriva l’ottava vittoria consecutiva, la quarta stagionale su 4 ''gare'' disputate, al termine di una Gara-1 gestita con autorità dall’inizio alla fine. Il pilota emiliano scatta dalla pole e prende subito il comando, imponendo un ritmo che nessuno riesce a replicare, alle sue spalle il compagno di squadra Iker Lecuona, anche lui su Ducati, completa una splendida doppietta per la casa di Borgo Panigale, mentre Miguel Oliveira con la BMW infiamma il pubblico di casa conquistando il suo primo podio nel WorldSBK. La gara si decide nelle prime fasi: dopo una buona partenza di Yari Montella (Ducati), la caduta del campano al quinto giro, spiana la strada a Lecuona, che si prende la seconda posizione davanti a Oliveira. Davanti, però, Bulega è imprendibile, firma anche il giro veloce e aggiorna numeri sempre più impressionanti, raggiungendo quota 24 vittorie in carriera con le derivate di serie.

Bagarre alle spalle di Bulega! I Lowes ai piedi del podio

Ai piedi del podio si conferma solido Alex Lowes con la Bimota, quarto al traguardo dopo aver perso contatto da Oliveira nella seconda parte di gara. Quinta posizione per suo fratello Sam Lowes (Ducati), ancora non al meglio fisicamente ma comunque competitivo, mentre Xavi Vierge (Yamaha) chiude sesto dopo aver avuto la meglio nel duello finale con Garrett Gerloff (Kawasaki). Più indietro Axel Bassani (Bimota), ottavo, seguito da Alvaro Bautista (Ducati), autore di una rimonta dopo un lungo nelle prime fasi, e da Danilo Petrucci (BMW) che completa la top ten. Fuori dai primi dieci Lorenzo Baldassarri (Ducati), undicesimo, davanti a Andrea Locatelli (Yamaha). Gara complicata invece per Montella, che dopo la caduta non riesce a rientrare in zona punti. In virtù di questi risultati, Bulega è sempre più primo nella classifica iridata, già in fuga con 37 punti di margine sul primo inseguitore.

Yari Montella is down from the podium spots💥@_moliveira88 is now up in third👀#PortugueseWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/KeaAMHEkDj — WorldSBK (@WorldSBK) March 28, 2026

Bulega, pole da record!

Poche ore prima della gara, nella Superpole del mattino, Nicolò Bulega e la Ducati avevano già mandato un segnale chiarissimo conquistando la pole position con tanto di giro record in 1’38.495. Una sessione combattuta soprattutto con Iker Lecuona, capace a sua volta di firmare un crono record prima della risposta decisiva del compagno di box. In prima fila anche Yari Montella, sempre più a suo agio tra i protagonisti, mentre alle loro spalle si era piazzato l’idolo di casa Miguel Oliveira (BMW). Seconda fila completata da Sam Lowes (Ducati) e Xavi Vierge (Yamaha), con le Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani più indietro in griglia. Un sabato che aveva già delineato valori molto chiari, poi confermati in gara con l’ennesima dimostrazione di forza del leader del campionato.

Another stunning lap set by @LecuonaIker 🤯🔥



What a super run by #7, what a pace💥#PortugueseWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/Wj2y5ElJ53 — WorldSBK (@WorldSBK) March 28, 2026

Risultati Gara-1 Superbike Round Portimao 2026

Risultati Superpole Superbike Round Portimao 2026