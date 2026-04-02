Aprilia, Vespa e Moto Guzzi: dal 15 al 18 aprile porte aperte con promo e modelli 2026

Primavera e voglia di tornare in moto. La nuova stagione motociclistica è iniziata e per questo il Gruppo Piaggio ha annunciato uno speciale appuntamento di porte aperte presso le sue concessionarie dove sarà possibile scoprire tutte le novità 2026 dei marchi Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio. Si partirà mercoledì 15 aprile per finire sabato 18 aprile, con una giornata speciale che vedrà l'apertura straordinaria di tutti i concessionari aderenti. I motociclisti che si recheranno presso gli showroom potranno scoprire pure le soluzioni finanziarie più adatte alle proprie esigenze, con l'ampia gamma di formule DreamRide, e ricevere informazioni sulla garanzia commerciale valida su tutti gli scooter, della durata di 4 anni.

Le novità Aprilia

Aprilia SR GT 400 su strada

Tra le novità più importanti che si potranno toccare con mano, il nuovo Aprilia SR GT 400, un maxi scooter crossover che abbiamo già avuto modo di provare, proposto sul mercato a 6.750 euro. Grazie alla speciale formula con valore futuro garantito DreamRide Now, SR GT 400 è acquistabile con rate da 79 euro al mese, scegliendo dopo tre anni se tenerlo, cambiarlo o restituirlo. Tra le altre moto protagoniste delle porte aperte, Aprilia RS 457 e Tuono 457, ideali per i giovani motociclisti con patente A2. Sono attive anche alcune promozioni: passando per Tuono 457 e Tuono 660 Factory, sono offerti vantaggi da 500 a 1500 Euro.

Le novità Moto Guzzi

Moto Guzzi V85 TT

Moto Guzzi Stelvio nel 2026 è proposta con due grafiche inedite: Grigio Climbing e Verde Hiking. Si può acquistare con la formula DreamRide Now, con rate da 259 euro al mese e scegliendo se tenerla, cambiarla o restituirla dopo tre anni. La gamma della Moto Guzzi V85 Strada è stata aggiornata e offre un equipaggiamento più completo di serie oltre ai nuovi colori Verde Legnano e Rosso Monza. Moto Guzzi V85 TT è proposta nel 2026 in due nuove varianti grafiche, Giallo Wadi e Grigio Yanar Dag. Infine, la Moto Guzzi V85 TT Travel è proposta nella nuova livrea Blu Zefiro. Prezzi a partire da 12.550 euro. Per il mese di aprile Moto Guzzi offre un vantaggio cliente di 750 euro sulla gamma Moto Guzzi V7, di 1000 euro sulla gamma V85, e 1500 euro su Stelvio.

Le novità Piaggio

Vespa Primavera

Aprile è il mese dei Vespa Days, l'occasione per scoprire le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S che hanno ottenuto miglioramenti sia tecnici e sia estetici. Grazie alla speciale formula DreamRide Now, Vespa Primavera 125 è proposta a 99,5 euro al mese, decidendo dopo tre anni se tenerla, cambiarla o restituirla.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/04/2026