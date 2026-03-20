Vespa Primavera e Vespa Sprint S, le novità 2026: più sicurezza, stile e tecnologia. I prezzi

Per il 2026, Vespa ha deciso di rifare il trucco a due modelli che fanno parte della sua gamma più giovane e metropolitana. Parliamo di Vespa Primavera e di Vespa Sprint S che per il nuovo anno evolvono, introducendo alcune novità ed evoluzioni tecniche. In particolare, si è voluto puntare su stile, sicurezza e tecnologia. Entriamo adesso più nei dettagli per scoprire le novità e pure i prezzi.

Vespa Primavera e Vespa Sprint S: stile, sicurezza e tecnologia

Vespa Primavera e Vespa Sprint S 2026

La prima novità 2026 riguarda le ruote visto che i due scooter possono contare adesso su cerchi da 12 pollici caratterizzati da un disegno a cinque razze sdoppiate. Inoltre, su Vespa Sprint arriva anche la griglia a cinque feritoie sul cofano sinistro che richiama lo stile delle Vespa più sportive.

Spostandoci alla Vespa Primavera, cambia la cresta sul parafango che è stata affinata. Per entrambi modelli ritorna il gancio sotto il manubrio che permette così di trasportare più facilmente una borsa. Piccoli ritocchi estetici alla “cravatta” al centro dello scudo, mentre per la sella arriva un nuovo materiale per il rivestimento. Passiamo all'aspetto della sicurezza. Per il 2026, sulle versioni 125 e 150 il freno posteriore a tamburo lascia posto a un disco in acciaio da 220 mm con un pinza a doppio pistoncino. Ovviamente è presente il sistema ABS.

Per quanto riguarda, invece, la tecnologia, su tutte le versioni di Vespa Primavera e Vespa Sprint S oltre 50 cc arriva il sistema keyless. Inoltre, altra novità, arriva un nuovo quadro strumenti con display Full LCD. Oltre a tutte le informazioni relative al viaggio e al veicolo, grazie alla piattaforma multimediale Vespa MIA di serie su Primavera Tech (come accessorio sul resto della gamma), lo schermo visualizza tutte le funzionalità del telefono per gestire chiamate, messaggi, playlist musicali e la navigazione a pittogrammi. Da sottolineare che Vespa Primavera Tech, in tutti gli allestimenti, mantiene il quadro strumenti TFT a colori da da 5 pollici.

Le motorizzazioni

Vespa Primavera e Vespa Sprint S 2026

Vespa Primavera e Vespa Sprint S si possono scegliere sia con motorizzazioni endotermiche e sia elettriche. Più nel dettaglio, i modelli benzina adottano unità a 4 tempi nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc. Invece, per quanto riguarda la Vespa elettrica, troviamo la versione Moped (con omologazione Ciclomotore e velocità di 45 km/h) e quella Motorcycle, disponibile nell’allestimento Vespa Primavera Tech. Tutti i modelli elettrici in versione Moped hanno le batterie rimovibili.

Colori

Vespa Primavera e Vespa Sprint S 2026

Vespa Primavera è offerta nelle colorazioni Bianco Innocente, Nero Convinto, Verde Amabile, oltre a Blu Energico e al nuovo Beige Avvolgente per le sole versioni a benzina. Vespa Primavera è disponibile anche nell’allestimento “S”, che propone tinte abbinate a sella, finiture e grafiche dedicate: Bianco Innocente e Giallo Disinvolto.

Invece, Vespa Sprint S è disponibile nelle tinte Bianco Innocente, Rosso Coraggioso, Blu Eclettico per le sole versioni con motorizzazione termica, e Nero Convinto opaco e la nuova cromia Verde Ribelle anche per le varianti con motore elettrico. Vespa Primavera Tech si può invece avere nelle colorazioni Blu Energico Opaco e Grigio Ottimista Opaco.

Prezzi

Vespa Primavera e Vespa Sprint S 2026

Veniamo a listini. Vespa Primavera parte dai 4.250 euro della 50 cc, fino ai 5.350 euro della 125 e i 5.450 euro per Primavera 150. Vespa Sprint S costa invece 4.450 euro nella motorizzazione 50 cc, 5.550 euro per la 125 e 5.650 euro per la 150.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/03/2026