Piaggio presenta Beverly 25th Anniversary: buon compleanno!

Piaggio Beverly, dopo 25 anni di onorata carriera e oltre 500.000 esemplari venduti in più di 50 Paesi, si presenta in una inedita versione celebrativa: Piaggio Beverly 25th Anniversary. Scopriamo tutto sul ruota alta tra i più longevi in quel di Pontedera.

Piaggio Beverly 25th Anniversary: novità e caratteristiche

Per il Beverly 25th Anniversary livrea dedicata con una tonalità di grigio scuro e finitura opaca metallizzata. La grafica in grigio percorre il Beverly, dalle fiancate posteriori fino al parafango anteriore: un richiamo ai ''fascioni'' del modello dei primi anni 2000. Proprio come il primo Beverly, anche questa versione 25th Anniversary aggiunge il cupolino fumé alla sua dotazione. Le finiture, poi, sono a contrasto in nero lucido, come il maniglione passeggero e la cornice del faro. Sulle grafiche spuntano poi dettagli color oro, mentre i cerchi sono verniciati in nero lucido, con dettagli in oro e grigio sul canale. La sella dedicata del Beverly 25th Anniversary, in doppio rivestimento, presenta una trama forata ed è arricchita da raffinate doppie cuciture che riprendono i dettagli dello scooter nei colori nero, grigio e oro. Sul retroscudo, a sigillo della speciale versione di Beverly, la targhetta ''25th Anniversary''. Piaggio Beverly 25th Anniversary è disponibile sia nella motorizzazioni 310 hpe che nella 400 hpe e, accanto ad essere arriverà nella gamma 2026 anche la nuova livrea Blu Lapis che, sulla più sportiva versione S, affiancherà le già note Verde Jungle, Grigio Mercurio e Nero Meteora.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025